Lecsapott Ragasa: eltűntetett egy települést, sokak halálát okozva – videó

A gát, amelyet a sziget ritkán lakott keleti részén a korábbi heves esőzések által kiváltott földcsuszamlások hoztak létre, kedd délután átszakadt, és hatalmas víztömeg öntötte el Kuangfu települést.

⚠️ Terrifying scenes as a lake burst its banks after a landslide, unleashing massive floods in Taiwan. At least 14 people lost their lives and 18 others were injured.#Taiwan #Floods#台灣 #洪水

pic.twitter.com/IWob06J2V9 — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) September 24, 2025

A Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szupertajfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Ázsia pénzügyi központja, Hongkong felé tart.

A Központi Vészhelyzeti Műveleti Központ (CEOC) szerint a tó, amely júliusban egy tájfun után alakult ki Hualien megye hegyvidékén, kedden túlcsordult, elárasztva a környező területeket. A hatóságok szerint az érintett területeken 124 lakost továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hét elején, hétfőn, amikor a tájfun közeledett, már több mint 8 ezer falubelit evakuáltak.

A televíziós felvételek azt mutatták, hogy az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.

Tajvan különböző régiói mentőcsapatokat küldtek Hualienbe, a hadsereg pedig 340 katonát küldött segítségül. A források nem elegendőek a fogyatékossággal élők áthelyezéséhez - mondta Lamen Panaj, Hualien tartomány tanácsosa, aki hozzátette, hogy a kormány árvíz előtti evakuálási kérését nem tették kötelezővé.

A kormány adatai szerint Kuangfu lakosságának mintegy 60 százaléka a saját otthona magasabb emeletein keresett menedéket, míg a többiek többsége családtagjaihoz költözött.

A kormány becslése szerint a tó 91 millió tonna vizet tartalmazott, és mintegy 60 millió tonnát engedett ki.

Hualien vadregényes szépsége miatt Tajvan egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A tájfun mintegy 70 centiméter esőt hozott Tajvan keleti részére, de a sűrűn lakott nyugati partvidék, ahol a fontos félvezetőipar található, nem érintett.