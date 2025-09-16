ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Nyitókép: X / NEXTA

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök félrevezeti Donald Trumpot

Infostart / MTI

Az ukrán államfő felszólította az amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében.

"Úgy gondolom, hogy Donald Trump képes lenne elegendő légvédelmi rendszert biztosítani nekünk, és az Egyesült Államokban van is belőlük elég. Biztos vagyok abban, hogy az USA képes olyan szankciókat alkalmazni, amelyek kárt okoznak az orosz gazdaságnak, és Donald Trump elég erős ahhoz, hogy Putyin féljen tőle" - jelentette ki Zelenszkij a Sky News brit hírcsatornának adott interjújában, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál kedden szemlézett.

Szavai szerint az egyetlen módja a harcok leállításának, ha előbb egyértelmű biztonsági garanciákat kapnak, ami csak akkor lehetséges, ha Trump bátorságot mutat. Emlékeztetett, hogy az EU már 18 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, hozzátéve, hogy "ami most hiányzik, az egy erős szankciós csomag az Egyesült Államok részéről".

Az ukrán elnök kijelentette: Putyin a politikai elszigeteltségből való kiutat keresi, és megpróbálja megtéveszteni Trumpot, hogy elhalassza az új szankciók bevezetését.

Arra a kérdésre, hibának tartja-e az orosz és amerikai elnök augusztusban tartott alaszkai csúcstalálkozóját, Zelenszkij azt válaszolta: "hiszem, hogy ha ez egy háromoldalú találkozó lett volna Ukrajna részvételével, bizonyos eredményt értünk volna el." Szerinte Putyin a találkozónak köszönhetően kikerült a teljes elszigeteltségből, az amerikai elnök fotózkodott és nyilvános párbeszédet folytatott vele. "Azt gondolom, hogy ez megnyitja Putyin számára az ajtót más csúcstalálkozókhoz is" - jegyezte meg.

Nagyon fontosnak nevezte viszont, hogy "ne adjunk Putyinnak ilyen teret, mert különben nem fogja érezni a háború befejezésének szükségességét". "Ő háborút folytat, és mindenki megpróbálja megállítani, vitázva, könyörögve neki, ehelyett erőt kell alkalmazni, mert ő csak az erő nyelvén ért" - hangsúlyozta.

A nemrég történt lengyelországi drónincidenssel kapcsolatosan Zelenszkij kifejezte meggyőződését, hogy Putyin a drónok NATO-tagállamokba küldésével egyszerre több célt próbál elérni. Szerinte egyfelől "teszteli" a NATO-t, és látni akarja, mire képes a szövetség.

"Meg akarja nézni, mire kész a NATO, mire képes diplomáciai és politikai téren, és hogyan fog erre reagálni a helyi lakosság" - mondta.

Putyin másik üzenete szerinte az, hogy a légvédelmi rendszereket inkább tartsák meg maguknak, és ne adják át Ukrajnának. "Ezenkívül, véleményem szerint, egy másik jelzés, amit küldenek, a következő: ne merjetek Ukrajnának további légvédelmi rendszereket adni, mert szükség lehet rájuk nálatok is" - összegezte.

Zelenszkij az interjúban újfent kijelentette, hogy kész csúcstalálkozóra vagy találkozóra az amerikai és az orosz elnök részvételével, bárhol, csak Oroszországban nem. "Kész vagyok találkozni Trump elnökkel és Putyinnal. Kész vagyok találkozni bármilyen feltétel nélkül" - fogalmazott az ukrán elnök.

