ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.09
usd:
333.66
bux:
101317.62
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Csaknem 100 ezer száz évnél idősebb ember él Japánban

Infostart / MTI

Újabb rekordot döntve 99 ezer fölé emelkedett a századik életévüket betöltött emberek száma Japánban - derült ki a kormány által pénteken kiadott adatokból.

A százévesek száma 55 éve nő folyamatosan a szigetországban, és elérte a 99 763-at, ami az előző évi adatokhoz képest 4644-gyel több. Statisztikailag minden százezer lakosra 80,58 százéves jut az egészségügyi, munkaügyi és jóléti minisztérium közlése szerint, amely a szeptember 15-i idősek napja alkalmából számolt be az adatokról.

A századik évüket betöltöttek túlnyomó többsége, 88 százaléka nő. Tizenharmadik éve az ország Simane prefektúrájában él a legtöbb százéves.

A legidősebb japán is nő, a 114 éves Kagava Sigeko, aki Nara prefektúrában él, az ország legidősebb férfija pedig a Sizuoka prefektúrában lakó 111 éves Mizuno Kijotaka.

A japánoknál 2024-ben az átlagosan várható élettartam a nőknél 87,13, a férfiaknál pedig 81,09 volt.

A tokiói kormány 1963 óta vezeti a százévesek statisztikáját, akkor 153 százéves élt az országban. Számuk 1981-ben lépte át az ezret, és 1998-ban a tízezret.

Kezdőlap    Külföld    Csaknem 100 ezer száz évnél idősebb ember él Japánban

japán

idős ember

százéves

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A jövő elektromos: Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

A jövő elektromos: Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak
A Münchenben zajló Nemzetközi Autószalon még inkább ráirányította a figyelmet az autóipar jövőjére. Noha a kiállítók az elektromos meghajtású autók újabb modelljeivel „villogtak”, körükben is erősödtek a belső égésű motorok tervezett tilalmának ellenzői. Az Európai Bizottság elnöke értesülések szerint megingathatatlan a menetrendet illetően.
 

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

A belga külügyminisztérium bekérette a belgiumi orosz nagykövetet

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Éjjel nagyon intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: 221 UAV lelövését jelentette a légvédelem, Szentpétervár és Moszkva térségében is légi riadó volt. Lezuhant a zaporizzsjai fronton egy ukrán Szu-27-es vadászgép, fiatal pilótája életét vesztette. Lengyelország nagy mennyiségű légtérvédelmi eszközt kap szövetségeseitől, német, francia, olasz repülőgépek települnek az országba. Az oroszok ismét próbálnak mozgolódni Szumi megyében, emellett betörtek Kupjanszk városba Harkivben is, a donyecki fronton pedig Kosztyantynivka és Pokrovszk térségét ostromolják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vigyázz, mit vásárolsz! Több mint 1,3 tonna húst és 300 tojást vontak ki a forgalomból

Vigyázz, mit vásárolsz! Több mint 1,3 tonna húst és 300 tojást vontak ki a forgalomból

A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 13:30
A jövő elektromos: Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak
2025. szeptember 12. 13:18
Halálra gázolt egy kerékpározó gyereket egy őt üldöző autó Németországban
×
×
×
×