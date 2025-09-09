Kormányra kerülhetnek a kommunisták Norvégiában

Jonas Gahr Störe miniszterelnök pártjára voksolt a választók 28,2 százaléka a választási bizottság által közzétett előzetes eredmények szerint. A második legerősebb politikai erő az előző választás óta jelentősen megerősödött jobboldali Haladás Párt lett, a szavazatok 23,9 százalékával. Harmadik helyen végzett a 2021 előtt, nyolc éven keresztül kormányzó Konzervatív Párt, amely a legutóbbi választáshoz képest most gyengébben szerepelt.

"Ez jó eredmény. Ez világos eredmény, azt mutatja, hogy a balközép szociáldemokraták képesek választást nyerni még úgy is, hogy jobboldalról is fúj a szél" - mondta a kormányfő újságíróknak.

Störe 2021 óta kisebbségi kormány élén vezeti az országot a Centrumpárt és a Szocialista Baloldal támogatásával. Második ciklusában nem kizárt, hogy szüksége lehet majd a kommunista Vörös Párt és a Zöldek együttműködésére is. Ebbe a tutti frutti-koalícióként is emlegetett balközép blokkba tartozó öt párt így összesen 87 mandátumra számíthat a 169 fős parlamentben, ami szűk többséget jelentene.