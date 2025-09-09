ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.66
usd:
334.56
bux:
102984
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Jonas Gahr Störe munkáspárti norvég miniszterelnök sajtóértekezleten beszél az oslói kormányfői hivatalban 2025. január 30-án, miután a Centrumpárt kilépett a kormánykoalícióból.
Nyitókép: Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök sajtóértekezleten beszél az oslói kormányfői hivatalban 2025. január 30-án, miután a Centrumpárt kilépett a kormánykoalícióból. MTI/EPA/NTB/Cornelius Poppe

Kormányra kerülhetnek a kommunisták Norvégiában

Infostart / MTI

A hivatalban levő kormányfő Munkáspártja szerezte meg a legtöbb szavazatot Norvégiában a hétfőn tartott parlamenti választáson. Lehet, hogy csak a kommunisták segítségével tudnak kormányozni.

Jonas Gahr Störe miniszterelnök pártjára voksolt a választók 28,2 százaléka a választási bizottság által közzétett előzetes eredmények szerint. A második legerősebb politikai erő az előző választás óta jelentősen megerősödött jobboldali Haladás Párt lett, a szavazatok 23,9 százalékával. Harmadik helyen végzett a 2021 előtt, nyolc éven keresztül kormányzó Konzervatív Párt, amely a legutóbbi választáshoz képest most gyengébben szerepelt.

"Ez jó eredmény. Ez világos eredmény, azt mutatja, hogy a balközép szociáldemokraták képesek választást nyerni még úgy is, hogy jobboldalról is fúj a szél" - mondta a kormányfő újságíróknak.

Störe 2021 óta kisebbségi kormány élén vezeti az országot a Centrumpárt és a Szocialista Baloldal támogatásával. Második ciklusában nem kizárt, hogy szüksége lehet majd a kommunista Vörös Párt és a Zöldek együttműködésére is. Ebbe a tutti frutti-koalícióként is emlegetett balközép blokkba tartozó öt párt így összesen 87 mandátumra számíthat a 169 fős parlamentben, ami szűk többséget jelentene.

Kezdőlap    Külföld    Kormányra kerülhetnek a kommunisták Norvégiában

norvégia

parlamenti választás

munkáspárt

jonas gahr store

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

A Balaton ügye mindenkit érdekel, Vasas Gábor professzor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a problémákról, a vizet tisztító, de roppant zavaró árvaszúnyogokról, a vízszint játékáról, az invazív fajok jelentette veszélyről, a nádasok fontosságáról és arról is, miért nem lehet kotrással rendezni a tó vizének problémáit.
 

Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

Copernicus: rekord meleg volt az idei augusztus

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem erről volt szó: hiába Trump támogatása, szenvednek az olajcégek

Nem erről volt szó: hiába Trump támogatása, szenvednek az olajcégek

Harold Hamm olajmilliárdos és más olajipari vezetők jelentős támogatást nyújtottak Donald Trump újraválasztásához, ami most kezd megtérülni számukra a fosszilis energiahordozókat támogató intézkedések formájában, miközben az iparág pénzügyi eredményei egyelőre elmaradnak a várakozásoktól - írta meg elemzésében a The Wall Street Journal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hát, borsos egy mulattság lesz: ennyivel drágult 2025-ben a belépő a Csabai Kolbászfesztiválra

Hát, borsos egy mulattság lesz: ennyivel drágult 2025-ben a belépő a Csabai Kolbászfesztiválra

Vége a nyárnak de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz egyik legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol a disznóságok mellett igazi zenei csemegék is várnak!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 09:54
Dmitrij Peszkov: az eddigi szankciók is teljesen haszontalanok voltak, az újak sem változtatnak semmin
2025. szeptember 9. 08:49
Durva földrengés rázta meg a második legnagyobb görög szigetet, Athénban is érezték
×
×
×
×