A Barátság I. kőolajvezeték a szlovák Transpetrol kőolajszállító vállalat kistompai átemelő állomásánál 2015. február 9-én. Ezen a napon Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő ünnepélyesen átadta a felújított vezetéket.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk régiójában

Infostart / MTI

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében - jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.

Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték "átfogó tűzkárokat" szenvedett.

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

