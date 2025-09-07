Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk régiójában

Árvízcsúcscsökkentő tározókat is építenének a következő uniós költségvetési ciklus forrásaiból Magyarországon. Így egyszerre védekeznének a megnövekedett vízhozam okozta pusztítás ellen és tárolnák el a víztöbbletet – hangzott el az Országos Vízügyi Főigazgatóság konferenciáján.