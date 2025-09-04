ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.86
usd:
337.51
bux:
104462.87
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Friedrich Merz, a februári választásokon győztes Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és kancellárjelöltje a védelmi és gazdasági beruházások tervéről tartott vitán, mielőtt a képviselők szavaznak a tervezetről a német parlament, a Bundestag plenáris ülésén Berlinben 2025. március 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Elásnák a csatabárdot a kormánypártok, de már a németek 75 százaléka elégedetlen a koalícióval

Infostart

A mélybe zuhant a német koalíció népszerűsége, ráadásul a szociális állammal kapcsolatos viták miatt erős törésvonal keletkezett a két kormánypát között. Most látszólag békét kötöttek, de a fontos kérdésekben továbbra sincs megegyezés.

Rendkívüli viták jellemezték eddig a kereken négy hónapja regnáló, a konzervatív CDU/CSU pártszövetségből és a szociáldemokrata SPD-ből álló koalíció munkáját. Friedrich Merz kereszténydemokrata kancellár mindenekelőtt a külpolitikára összpontosított, miközben a bel-, illetve gazdaságpolitika frontján tornyosultak a feladatok. Ráadásul a viták olyannyira élessé váltak, hogy több elemző megkérdőjelezte a koalíció jövőjét is. Mindezt erősítette az a friss felmérés is, amely szerint a megkérdezett németek 75 százaléka elégedetlen a kormány munkájával.

Az ARD közszolgalati televízió megbízásából készített közvélemény-kutatás adataiból kitűnt, hogy a féléves mérleg rosszabb, mint a korábbi, Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár vezette hárompárti kormányé hat hónap után volt. Mellesleg ez a koalíció három év után fel is oszlott. Sőt a válaszadók 77 százaléka vallotta azt, hogy a koalíciós pártok egymás között alig vagy egyáltalán nem találták meg a közös hangot.

Merz kancellár is rossz bizonyítványt kapott: munkáját a megkérdezettek mindössze 33 százaléka értékelte elégedetten.

Aligha jelenthet neki vigaszt, hogy helyettese, a szociáldemokrata Lars Klingbeil teljesítményének értékelése sem sokkal jobb.

Az elmúlt hetekben a CDU/CSU és az SPD mindenekelőtt a szociális állam jövőjéről vitázott, különös tekintettel a szociáldemokraták által sürgetett, a gazdagabb rétegeket és a vállalatokat érintő adóemelésekre. Ennek fő szószólója a a pénzügyminiszteri tisztet is betöltő Klingbeil, illetve pártja volt, Friedrich Merz kancellár ezt határozottan elutasította.

A felmérés szerint ha most vasárnap rendeznék a parlamenti választásokat, a konzervatív pártszövetség a szavazatok 27 százalékára számíthatna, alig megelőzve a radikális jobboldali, a betiltási kísérletekkel hadakozó 25 százalékos AfD-t. Az SPD mindössze 14 százalékot kapna, a negyedik a Zöldek Pártja 11 százalékkal.

Miközben épp a Zöldek most ismét az AfD betiltását kezdeményezték, a felmérések arról tanúskodnak, hogy a radikális párt támogatottsága töretlen. Erre utal az a friss felmérés, amely szerint az egykor az NDK-hoz tartozó keleti tartományban, Szász-Anhaltban a párt „utcahosszal” előzné meg a CDU-t is, ha most tartanák a helyi tartományi választásokat. Az Infratest-dimap cég közvélemény-kutatói

az AfD-nek eddig példa nélküli 39 százalékot mértek, míg a CDU-nak mindössze 27-et.

Korábbi elemzések szerint magas a támogatottsága a többi keleti tartományban is, de erősödik a nyugatiakban is.

Ilyen előzmények után aligha véletlen, hogy a kormánypártok megkongatták a vészharangot. Ülést tartott a koalíciós bizottság, amiről a ZDF közszolgálati médium számolt be. A tudósítás szerint a CDU/CSU és az SPD egyaránt az együttműködés szükségességét hangsúlyozta, kiemelve a megállapodásra való hajlandóságot. A ZDF idézte a kancellár, aki arra utalt, hogy vannak olyan feladatok, amelyeket meg kell oldani. Merz mindeddig többnyire azt hangoztatta, hogy az általa vezetett koalíció eredményes munkát végzett. Ezúttal azonban

a kancellár elismerte, hogy az elmúlt időszakban hibákat is elkövettek.

Ezek között említette az új alkotmánybírók megválasztásával kapcsolatos kudarcot, a migráció kezelését és nem utolsó sorban a szociálpolitikát.

A kancellár az elmúlt napok vitái során azt hangoztatta, hogy a szociális államot a jelenlegi gazdasági erővel nem lehet finanszírozni, ezért racionalizálni kell. Erre az alkancellár Lars Klingbeil mellett a legélesebben az SPD társelnöke, egyben munkaügyi miniszter, Bärbel Bas reagált, aki Merz kijelentését egyszerűen „baromságnak” minősítette.

„Egyetértünk abban, hogy meg akarjuk őrizni a jóléti államot Németországban” – fogalmazott ugyanakkor koalíciós bizottsági ülés után a kancellár. Bas pedig azt hangoztatta, hogy nincs szó a jóléti állam lebontásáról vagy a juttatások csökkentéséről, de reformokra szükség van. „Örülök hogy ismét a közös célokra összpontosítunk” – jelentette ki.

Kezdőlap    Külföld    Elásnák a csatabárdot a kormánypártok, de már a németek 75 százaléka elégedetlen a koalícióval

németország

közvélemény-kutatás

koalíció

friedrich merz

lars klingbeil

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

A jelenlegi helyzet szerint huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására – közölte Emmanuel Macron francia elnök.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Bendarzsevszkij Anton: Oroszország időhúzásra játszik, és lehetetlen dolgokat követel

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő Párizsba induló gépe

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl drága lett az étterem, inkább otthon főznek az emberek

Túl drága lett az étterem, inkább otthon főznek az emberek

Az otthoni főzés népszerűsége meghaladja a járvány alatti szintet, ami kedvez az élelmiszeripari vállalatoknak a jelenlegi gazdasági helyzetben - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt

Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt

Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, a korlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

The company operating the capital's funiculars says it's investigating claims the vehicle was given the all-clear on the day of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 19:07
Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról
2025. szeptember 4. 18:30
Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába
×
×
×
×