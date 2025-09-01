ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.94
usd:
337.49
bux:
103713.16
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nazi with baseball bat on black hitter ground / Getty Images
Nyitókép: SusanneSchulz/Getty Images

Újabb rasszista támadás történt Romániában

Infostart / MTI

Válságos állapotban van az az ázsiai vendégmunkás, akit Kolozsváron súlyosan bántalmazott egy román férfi.

A támadót 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a kolozsvári bíróság, ütlegelés és egyéb bűncselekmények miatt indult bűnvádi eljárás ellene - közölte a kolozsvári ügyészség tájékoztatása alapján a News.ro hírportál.

A kolozsvári ügyészség tájékoztatása szerint az áldozat Bangladesből érkezett munkavállalóként Romániába, és futárként dolgozott. Támadója egy 20 éves román fiatalember, aki egy fadarabbal mért ütéseket a fejére, hátára és alsó végtagjaira. Az áldozatot kórházban ápolják, kómában van, állapota válságos. Az incidens 2025. augusztus 26-án történt, ugyanazon a napon, amikor Bukarestben is bántalmaztak egy ázsiai vendégmunkást, ugyancsak származása miatt.

A Kolozsváron futárként dolgozó bangladesi férfira 23.40 órakor támadtak rá egy vasúti átjárónál, kevésbé forgalmas városrészben.

A támadó 40-45 nap alatt gyógyuló sérüléseket okozott áldozatának. Az ügyészség szerint az eset rendőrségi besorolását súlyosbítja, hogy a támadó rendkívül agresszív magatartást mutatott, akkor is folytatta az ütlegelést, amikor áldozata a földön feküdt, majd önkívületi állapotban magára hagyta.

A hasonló bukaresti incidensben egy 20 éves román fiatalember támadott rá egy szintén bangladesi vendégmunkásra. A támadó hátulról közelítette meg a stoplámpánál várakozó ételkihordó kerékpáros futárt, akit arcon ütött. A támadást saját telefonjával rögzítette, így maga szolgáltatott bizonyítékot a rendőrségnek. Az esetnek egy szabadidejét töltő rendőr is tanúja volt, aki közbelépett, és elfogta a helyszínről menekülni próbáló elkövetőt.

A támadót a bukaresti második kerületi bíróság 30 napos előzetes letartoztatásba helyezte.

A rasszista indítékú bukaresti incidens videófelvételét Marian Godina, egy közösségi ügyekben gyakran állást foglaló, 650 ezer követővel rendelkező brassói rendőr tette közzé Facebook-oldalán. Godina egy héttel korábban bejelentette, hogy idegengyűlölő és rasszista uszításért tett bűnvádi feljelentést Dan Tanasa parlamenti képviselő, a kormányoldal által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szóvivője ellen, amiért a politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki. "Ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját". A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő bevándorlóellenes megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.

Kezdőlap    Külföld    Újabb rasszista támadás történt Romániában

rasszizmus

rasszista támadás

ázsiai vendégmunkás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a nagy mosószerteszt: sok a megtévesztő termékleírás, komoly bírságokat kaphat több cég?

Itt a nagy mosószerteszt: sok a megtévesztő termékleírás, komoly bírságokat kaphat több cég?

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

There are fears the death toll will rise significantly as the area is remote and mountainous, making rescue operations difficult.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 17:13
A tiltás ellenére ismét afgán menekülteket reptettek Németországba – egyelőre hallgat a kormány
2025. szeptember 1. 16:28
Orosz támadás Ursula von der Leyen repülőgépe ellen
×
×
×
×