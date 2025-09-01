Újabb rasszista támadás történt Romániában

A támadót 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a kolozsvári bíróság, ütlegelés és egyéb bűncselekmények miatt indult bűnvádi eljárás ellene - közölte a kolozsvári ügyészség tájékoztatása alapján a News.ro hírportál.

A kolozsvári ügyészség tájékoztatása szerint az áldozat Bangladesből érkezett munkavállalóként Romániába, és futárként dolgozott. Támadója egy 20 éves román fiatalember, aki egy fadarabbal mért ütéseket a fejére, hátára és alsó végtagjaira. Az áldozatot kórházban ápolják, kómában van, állapota válságos. Az incidens 2025. augusztus 26-án történt, ugyanazon a napon, amikor Bukarestben is bántalmaztak egy ázsiai vendégmunkást, ugyancsak származása miatt.

A Kolozsváron futárként dolgozó bangladesi férfira 23.40 órakor támadtak rá egy vasúti átjárónál, kevésbé forgalmas városrészben.

A támadó 40-45 nap alatt gyógyuló sérüléseket okozott áldozatának. Az ügyészség szerint az eset rendőrségi besorolását súlyosbítja, hogy a támadó rendkívül agresszív magatartást mutatott, akkor is folytatta az ütlegelést, amikor áldozata a földön feküdt, majd önkívületi állapotban magára hagyta.

A hasonló bukaresti incidensben egy 20 éves román fiatalember támadott rá egy szintén bangladesi vendégmunkásra. A támadó hátulról közelítette meg a stoplámpánál várakozó ételkihordó kerékpáros futárt, akit arcon ütött. A támadást saját telefonjával rögzítette, így maga szolgáltatott bizonyítékot a rendőrségnek. Az esetnek egy szabadidejét töltő rendőr is tanúja volt, aki közbelépett, és elfogta a helyszínről menekülni próbáló elkövetőt.

A támadót a bukaresti második kerületi bíróság 30 napos előzetes letartoztatásba helyezte.

A rasszista indítékú bukaresti incidens videófelvételét Marian Godina, egy közösségi ügyekben gyakran állást foglaló, 650 ezer követővel rendelkező brassói rendőr tette közzé Facebook-oldalán. Godina egy héttel korábban bejelentette, hogy idegengyűlölő és rasszista uszításért tett bűnvádi feljelentést Dan Tanasa parlamenti képviselő, a kormányoldal által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szóvivője ellen, amiért a politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki. "Ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját". A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő bevándorlóellenes megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.