A botrányos telefonbeszélgetés után ügyvivő kormányzás következik

Az alkotmánybíróság azután döntött így, hogy alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta Sinavatrát egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.

A thaiföldi alkotmány előírja, hogy amíg nem lép hivatalba új kormány, az átmeneti időszakra ügyvezető kabinetet kell kinevezni.

Szombaton bejelentették azt is, hogy szeptember 3-5. között összeül a parlament, amelynek az alsóháza szavaz az új kormányfőről.

Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves – alig egy éve hivatalban lévő – kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után "engesztelő hangnemben" beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására. A telefonban Sinavatra a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát "ellenségként" emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően "bácsinak" szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait.

Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, amelyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.