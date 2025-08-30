ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az etikai vétség gyanújával perbe fogott Paetongtarn Sinavatra thaiföldi miniszterelnök (k) bangkoki sajtóértekezletén bejelenti, hogy az alkotmánybíróság felmentette hivatalából a Hun Sen volt kambodzsai kormányfővel folytatott telefonbeszélgetése körüli botrány miatt 2025. augusztus 29-én. Paetongtarn Sinavatra a telefonbeszélgetés során kritizálta a hadsereg egyik parancsnokát, miután májusban tűzpárbaj tört ki ki a thaiföldi-kambodzsai határon a két ország katonái között egy határvita miatt, ezért nacionalist csoportok lemondását követelték.
Nyitókép: MTI/EPA//Narong Szangnak

A botrányos telefonbeszélgetés után ügyvivő kormányzás következik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A thaiföldi kabinet szombaton Pumtam Vecsajacsaj miniszterelnök-helyettest nevezte ki ügyvezető miniszterelnöknek, miután az alkotmánybíróság eltávolította hivatalából Paetongtarn Sinavatra kormányfőt.

Az alkotmánybíróság azután döntött így, hogy alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta Sinavatrát egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.

A thaiföldi alkotmány előírja, hogy amíg nem lép hivatalba új kormány, az átmeneti időszakra ügyvezető kabinetet kell kinevezni.

Szombaton bejelentették azt is, hogy szeptember 3-5. között összeül a parlament, amelynek az alsóháza szavaz az új kormányfőről.

Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves – alig egy éve hivatalban lévő – kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után "engesztelő hangnemben" beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására. A telefonban Sinavatra a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát "ellenségként" emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően "bácsinak" szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait.

Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, amelyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.

Kezdőlap    Külföld    A botrányos telefonbeszélgetés után ügyvivő kormányzás következik

alkotmánybíróság

thaiföld

kambodzsa

ügyvezető kormányfő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kopasz Bálint: már olimpiai aranyakban mérem a sikert

Kopasz Bálint: már olimpiai aranyakban mérem a sikert

Kopasz Bálint parádés versenyzéssel megnyerte a kajak egyesek 1000 méteres versenyét a milánói világbajnokságon, és ezen a távon már háromszoros világbajnok. Olaszországban 18 századmásodperccel előzte meg a második helyezett ausztrál Thomas Greent. A Tokióban olimpiai aranyérmes magyar kajakozó az InfoRádiónak arról beszélt, hogy örül a győzelemnek, de már olimpiai aranyakban méri a sikert és ezért dolgozik.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadást érte Ukrajnát, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Súlyos támadást érte Ukrajnát, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. A fronton az oroszok azon dolgoznak, hogy elvágják a donyecki Dopropillját a központi Kramatorszk és Szlovjanszk városoktól, mindemellett megkezdődött Sahove bekerítése. Úgy fest, a Pokrovszktól északra zajló orosz offenzívát az ukrán elit erők lassítani tudták csak, megfékezni nem. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Otthon Start: most közölték, ezen a kormányzati oldalon kell benyújtani a kérelmeket

Otthon Start: most közölték, ezen a kormányzati oldalon kell benyújtani a kérelmeket

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 14:41
Christian Stocker: sokkal inkább Churchill vagyok, mint Buddha
2025. augusztus 30. 13:37
Merénylet a pápa ellen: megszólalt az olasz hatóság
×
×
×
×