ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.58
usd:
339
bux:
102554.62
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Paetongtarn Sinavatra, a thaiföldi Pheu Thai párt vezetője, Thakszin Sinavatra volt thaiföldi miniszterelnök lánya (j2) szervezetének tagjaival a párt bangkoki székházában 2024. augusztus 16-án, miután a parlament miniszterelnökké választotta. Szretta Tavizin eddigi kormányfőt az alkotmánybíróság elmozdította tisztségéből.
Nyitókép: MTI/AP/Vaszon Vanicsakorn

Meglepő telefonbeszélgetés miatt menesztették a fiatal miniszterelnöknőt

Infostart / MTI

Thaiföld alkotmánybírósága megfosztotta tisztségétől Paetongtarn Sinavatra miniszterelnököt, miután alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.

Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves - alig egy éve hivatalban lévő - kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után "engesztelő hangnemben" beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására.

A telefonban Paetongtarn a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát "ellenségként" emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően "bácsinak" szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait.

Thaiföldön az idősebb férfiakat gyakran szólítják "bácsinak" vagy "nagybácsinak", ami a tisztelet és a közvetlenség kifejezése, s egyben hierarchiát teremt a párbeszédben: a fiatalabb fél engedékenyebb, bizalmasabb hangnemet üt meg.

A bíróság ítélete szerint ez a fajta megszólítás a konkrét helyzetben a nemzeti szuverenitást sértette, különösen egy olyan feszült időszakban, amelyet fegyveres határincidens előzött meg

A döntés újabb csapást mér a kormányzó Pheu Thai pártra és a Sinavatra-dinasztiára: Paetongtarn elődje, Szretta Tavizin tavaly szintén egy bírósági döntés utáni kényszerült távozásra.

Az alkotmánybíróság határozatát követően a Pheu Thai párt bejelentette, hogy az ország 76 éves volt igazságügyi miniszterét, Csaikaszem Nitiszirit jelöli miniszterelnöknek. A thai kormány jelenleg csak szűk többséggel rendelkezik a parlamentben, miután múlt héten az egyik párt kivált a koalícióból.

Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, amelyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.

Legutóbb májusban mérgesedett el a vita, miután tűzpárbaj alakult ki a két ország katonái között, és az úgynevezett Smaragdháromszögben, Kambodzsa, Thaiföld és Laosz hármas határa körül kirobbant incidensben egy kambodzsai katona életét vesztette. A két ország ezt követően szigorításokat vezetett be egymással szemben, és Kambodzsa megtiltotta a Thaiföldről származó élelmiszerek, üzemanyag és gáz behozatalát.

Kezdőlap    Külföld    Meglepő telefonbeszélgetés miatt menesztették a fiatal miniszterelnöknőt

alkotmánybíróság

miniszterelnök

thaiföld

etikai vizsgálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

A két háborúzó fél hadseregei közötti legalább 40 kilométer széles fegyvermentes övezet létrehozás lehetne a béke felé tett első és legfontosabb lépés – közölték európai diplomaták.
 

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elképesztő mértékben felpörög a sportfogadás-biznisz

Elképesztő mértékben felpörög a sportfogadás-biznisz

Az amerikai sportfogadási piac rekordnövekedésre számít az NFL-szezonban, miközben a hatóságok fokozzák a fellépést az illegális fogadóirodák ellen - írta a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente

Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente

Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics guidelines in a call where she called Cambodia's ex-leader Hun Sen "uncle" and criticised the Thai army.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 17:46
Az izraeli hadsereg "veszélyes harci övezetnek" nyilvánította Gázavárost
2025. augusztus 29. 15:34
Több ország sem bír el a Temuval és a Sheinnel
×
×
×
×