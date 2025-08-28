ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
H-47M2 Kinzsál orosz hiperszonikus rakéta, amelyet egy MiG-31-es hordoz. Forrás:Wikipédia
Nyitókép: Forrás:Wikipédia

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Infostart / MTI

Ukrán hadiüzemekre és katonai repülőterekre mért csoportos csapást nagy hatótávolságú, légi indítású precíziós fegyverekkel, egyebek között Kinzsal hiperszonikus rakétákkal és drónokkal az orosz hadsereg - közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" csütörtökön a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy Kijevben parancsnoksági objektumokat, vezetési pontokat és kommunikációs vonalakat ért csapás. Lebegyev szerint drónokkal és rakétákkal végrehajtott tömeges csapások fegyverraktárakat, katonai alegységek állomáshelyeit és kritikus logisztikai csomópontokat érhettek el.

Azt állította, hogy

egy eltalált külvárosi parancsokságon az ukrán fegyveres erők 25, és NATO-országok mintegy tíz tisztje vesztette életét.

Lebegyev beszámolója értelmében Kijev megyében csapás ért egy kiképzőtábort, amelyben német és brit oktatók képeznek ki ukrán önkénteseket, Csernihiv megyében pedig egy katonai repülőteret.

A moszkvai hadijelentés szerint az orosz hadsereg elfoglalta Nelipivka települést a donyecki régióban. A minisztérium szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A jelentés a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drón- és lőszerraktárt, a Szimferopol közepes felderítőhajót, egy Szu-27-es repülőgépet, egy Leopard típusú harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 192 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

