Infostart.hu
eur:
396.17
usd:
341.86
bux:
104967.83
2025. augusztus 27. szerda
Rendőrök a helyszínen, a Victoria állambeli Porepunkah település Feathertop nevű borászatánál elkövetett lövöldözés után egy nappal, 2025. augusztus 27-én. A fegyveres támadásban két rendőr életét vesztette, egy súlyosan megsebesült. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőt.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Simon Dallinger

Brutális lövöldözés, két rendőr meghalt Ausztráliában

Infostart

Megöltek két rendőrt Ausztráliában, harmadik társuk megsérült egy lövöldözés során. A rendőrök egy szexuális bűncselekmény gyanúja miatt akartak házkutatást tartani, ekkor tört ki a tűzharc helyi lapértesülés szerint.

Ritka és tragikus esemény rázta meg a kis ausztráliai várost, Porepunkah-t. Helyi médiajelentések szerint két rendőr életét vesztette egy lövöldözés során, miközben egy harmadik kollégájuk megsérült.

A BBC beszámolója szerint az Australian Broadcasting Corporation (ABC) és a Melbourne-i The Age is megerősítette, hogy két rendőrt lelőttek A helyszíni felvételek szerint több rendőrautó és több mentőautó sietett az eseményhez – írja a liner.hu.

A helyi általános iskola igazgatója, Jill Gillies az ABC-nek elmondta, a diákokat 11:30 körül zárták el az épületben: „Az iskolához közel egy incidens történt” – mondta Gillies. Ezzel egy időben a megyei tanács azonnali hatállyal bezárta minden önkormányzati intézményét.

Az Ausztrál Szövetségi Rendőrség vezetője azt nyilatkozta, hogy „súlyos aggodalmakat” táplálnak a helyszínre érkező rendőrök biztonságát illetően. „Szívből együtt érzünk a közösséggel, és remélem, hogy az érintett rendőrök biztonságban vannak és jól vannak.”

Az ország szigorú fegyvertartási szabályozást vezetett be az 1996-os tasmaniai Port Arthur-i mészárlás után, amelyben egyetlen elkövető 35 embert ölt meg. Azóta az országban csak néhány nagyszabású lövöldözés történt, ahol négy ember életét vesztette, az elkövetőket nem számítva.

Porepunkah, 2025. augusztus 27. Rendőrök a helyszínen, a Victoria állambeli Porepunkah település Feathertop nevű borászatánál elkövetett lövöldözés után egy nappal, 2025. augusztus 27-én. A fegyveres támadásban két rendőr életét vesztette, egy súlyosan megsebesült. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőt. MTI/EPA/AAP/Simon Dallinger
Rendőrök a helyszínen, a Victoria állambeli Porepunkah település Feathertop nevű borászatánál elkövetett lövöldözés után egy nappal, 2025. augusztus 27-én. A fegyveres támadásban két rendőr életét vesztette, egy súlyosan megsebesült. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőt. MTI/EPA/AAP/Simon Dallinger

Helyi médiajelentések szerint a gyanúsított fegyverrel rendelkezik, amit állítólag egy rendőrtől szerzett. A Victoria Police friss közleményében hangsúlyozta,„még mindig aktív incidensről van szó”. A helyszínen jelentős rendőri jelenlét látható, többek között egy páncélozott jármű és helikopter is érkezett.

Több ausztrál médium szerint két rendőr életét vesztette, egy másik megsérült.

A The Age szerint az incidens során a rendőrök egy szexuális bűncselekmény miatt akartak házkutatást végrehajtani.

Brutális lövöldözés, két rendőr meghalt Ausztráliában

ausztrália

rendőr

lövöldözés

