Brutális lövöldözés, két rendőr meghalt Ausztráliában

Ritka és tragikus esemény rázta meg a kis ausztráliai várost, Porepunkah-t. Helyi médiajelentések szerint két rendőr életét vesztette egy lövöldözés során, miközben egy harmadik kollégájuk megsérült.

A BBC beszámolója szerint az Australian Broadcasting Corporation (ABC) és a Melbourne-i The Age is megerősítette, hogy két rendőrt lelőttek A helyszíni felvételek szerint több rendőrautó és több mentőautó sietett az eseményhez – írja a liner.hu.

A helyi általános iskola igazgatója, Jill Gillies az ABC-nek elmondta, a diákokat 11:30 körül zárták el az épületben: „Az iskolához közel egy incidens történt” – mondta Gillies. Ezzel egy időben a megyei tanács azonnali hatállyal bezárta minden önkormányzati intézményét.

Az Ausztrál Szövetségi Rendőrség vezetője azt nyilatkozta, hogy „súlyos aggodalmakat” táplálnak a helyszínre érkező rendőrök biztonságát illetően. „Szívből együtt érzünk a közösséggel, és remélem, hogy az érintett rendőrök biztonságban vannak és jól vannak.”

Az ország szigorú fegyvertartási szabályozást vezetett be az 1996-os tasmaniai Port Arthur-i mészárlás után, amelyben egyetlen elkövető 35 embert ölt meg. Azóta az országban csak néhány nagyszabású lövöldözés történt, ahol négy ember életét vesztette, az elkövetőket nem számítva.

Rendőrök a helyszínen, a Victoria állambeli Porepunkah település Feathertop nevű borászatánál elkövetett lövöldözés után egy nappal, 2025. augusztus 27-én. A fegyveres támadásban két rendőr életét vesztette, egy súlyosan megsebesült. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőt. MTI/EPA/AAP/Simon Dallinger

Helyi médiajelentések szerint a gyanúsított fegyverrel rendelkezik, amit állítólag egy rendőrtől szerzett. A Victoria Police friss közleményében hangsúlyozta,„még mindig aktív incidensről van szó”. A helyszínen jelentős rendőri jelenlét látható, többek között egy páncélozott jármű és helikopter is érkezett.

A The Age szerint az incidens során a rendőrök egy szexuális bűncselekmény miatt akartak házkutatást végrehajtani.