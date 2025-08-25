Először fertőzött meg egy embert a húsevő csavarféreglégy: parazitapánik Amerikában

A parazita, amely élő szarvasmarhákat és más melegvérű állatokat támad meg, tavaly év végén kezdett terjedni Közép-Amerikában és Dél-Mexikóban - írja a Sky News alapján a Portfolio.

A húsevő "újvilági" csavarféreglégy (screwworm) nőstényei a melegvérű állatok sebeibe rakják petéiket, amelyekből kikelve a lárvák éles szájszervükkel befúrják magukat a gazdaállat élő szöveteibe.

Egy kifejlett szarvasmarhát mindössze 10 nap alatt képes elpusztítani.

A marylandi egészségügyi tárca és az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) által vizsgált esetet augusztus 4-én erősítették meg újvilági csavarféreg-fertőzésként.

Az eset egy Salvadorból visszatért beteggel kapcsolatos – közölte az amerikai egészségügyi tárca szóvivője.

Az Egyesült Államokban a közegészségügyi kockázat ennek a behozatalnak köszönhetően nagyon alacsony – nyugtatott a szóvivő.

A marylandi beteget már kezelik, és megelőző intézkedéseket is hoztak. Az amerikai kormányzat idén nem regisztrált egyetlen állati fertőzést sem.

A fertőzés kezelése rendkívül megterhelő, ugyanis akár több száz lárva eltávolítását és a sebek alapos fertőtlenítését igényli.

Korai kezeléssel azonban jók a túlélési esélyek.

Az eset várhatóan felkavarja a marhahús- és szarvasmarha-piacot, ahol már most is rekordmagas árak tapasztalhatók a szűkös kínálat miatt. Az Egyesült Államok évente több mint 1 millió szarvasmarhát importál Mexikóból. A csavarféreg-járvány akár 1,8 milliárd dolláros kárt is okozhat Texasnak, a legnagyobb szarvasmarha-tenyésztő amerikai államnak.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) csapdákat állított fel és lovas járőröket küldött az amerikai-mexikói határra, de a tárcát kritika érte, amiért nem lépett fel gyorsabban egy texasi sterillégy-tenyésztő üzem létrehozásával.

Brooke Rollins amerikai mezőgazdasági miniszter egy héttel ezelőtt jelentette be a létesítmény építését, ahol nagy mennyiségű hím legyet tenyésztenek és sterilizálnak, majd szabadon engedik őket,

hogy a vadon élő nőstényekkel párosodjanak, ami idővel a populáció összeomlásához vezet Az 1960-as években ezzel a módszerrel sikerült kiirtani a húsevő legyet az Egyesült Államokban, de az utóbbi években a csavarféreg áttörte a "sterilllégyhatárt" Latin-Amerikában.