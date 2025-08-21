ARÉNA
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2025. augusztus 13-án közreadott felvételén Kim Dzsongun észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/KCNA/KNS

Meglepő helyen fedeztek fel titkos észak-koreai katonai bázist, atomrakétákat is rejtegetnek ott

Infostart / MTI

Észak-Korea titkos katonai bázist épített a kínai határ közelében, amelyet legújabb, hosszú hatótávolságú ballisztikus rakétáinak tárolására használ.

A rakétabázis mindössze 27 kilométerre van az ország kínai határától a washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ (CSIS) jelentése szerint. Hozzátették, hogy az Észak-Phjongan tartományban található Szinpung-dong bázis valószínűleg interkontinentális ballisztikus rakétákat tárol, köztük nukleáris képességűeket is.

A fegyverek „potenciális nukleáris fenyegetést jelentenek Kelet-Ázsiára és az amerikai kontinensre” – áll a jelentésben.

A bázis egyike annak a 15-20 ballisztikus rakétabázisnak, karbantartó, támogató, rakéta- és robbanófej-tároló létesítménynek, amelyet Észak-Korea soha nem jelentett be. A bázist egy olyan időszakban fedezték fel, amikor az észak-koreai vezető, Kim Dzsongün nemrégiben országa nukleáris képességeinek "gyors bővítését" szorgalmazta.

A 2019-es hanoi amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó kudarca óta Észak-Korea többször közölte, hogy soha nem fog lemondani fegyvereiről, és nukleáris hatalomnak tekinti magát.

Eközben épp hatalmas amerikai–dél-koreai hadgyakorlat zajlik a térségben.

