50 éve ez a leghosszabb hőhullám: még 21 tűzfészekkel küzdenek az erdőkben

A spanyol kormány következő ülésén katasztrófa sújtotta területté nyilvánít több olyan területet, amelyeket az elmúlt hetekben tomboló erdőtüzek elpusztítottak – jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök az Extremadura tartományban található Jarillában, ahol a helyi oltási munkálatok műveleti központját felállították.

Pedro Sánchez figyelmeztetett: nehéz órák vannak még hátra mire a tüzeket megfékezik és eloltják, ezért arra kérte a lakosságot, hogy továbbra is tegyen eleget a hatóságok utasításainak.

Mint mondta, a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerint enyhül az országban hetek óta tartó hőség, és reméli, hogy a lehülés segíthet az erdőtüzek oltásában.

A miniszterelnök kiért arra, hogy Spanyolországban

ez a 16 napos hőséghullám volt a leghosszabb az 1975 óta zajló meteorológiai mérések történetében.

A változó éghajlat miatti vészhelyzetekre fel kell készülni, a klímaválsággal szemben intézményi válaszra van szükség – jelentette ki, ismét szorgalmazva egy állami paktum megkötését a törvényhozás pártjaival.

A spanyol belügyminisztérium szerint az országban továbbra is 21 aktív tűzfészek eloltásán dolgoznak a tűzoltók, amely kettővel kevesebb, mint egy napja. Több 33 ezer ember várja átmeneti szállásokon, hogy visszatérhet-e egyáltalán otthonába és mikor.

24 óra alatt 30 ezer hektárnyi zöld terület lett a lángok martaléka Spanyolországban az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelési programjának műholdas adatai szerint. Év eleje óta mintegy 380 ezer hektárnyi területet perzseltek fel erdőtüzek.