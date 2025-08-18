Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

"Legfőbb célunk a megbízható és tartós béke megteremtése Ukrajna és Európa egésze számára. Fontos, hogy a találkozóink adta lendület pontosan erre az eredményre vezessen" - húzta alá az ukrán elnök.

"Tudatában vagyunk annak, hogy nem várhatjuk el Putyintól, hogy önként felhagyjon az agresszióval és újabb hódítási kísérletekkel. Ezért kell a nyomásgyakorlásnak működnie, és ennek közös nyomásgyakorlásnak kell lennie, az Egyesült Államok, Európa, és mindazok részéről a világban, akik tiszteletben tartják az élethez való jogot és a nemzetközi rendet" - emelte ki.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

"Meg kell fékezni az öldöklést, és köszönöm partnereinknek, akik ezen, s végtére egy megbízható és méltó békén fáradoznak. Közösen Finnország, az Egyesült Királyság, Olaszország és az Európai Bizottság vezetőivel, valamint a NATO főtitkárával összehangoltuk álláspontjainkat a Trump elnökkel való találkozó előtt" - közölte Zelenszkij.

"Ukrajna kész a valódi fegyvernyugvásra és új biztonsági architektúra létrehozására. Békére van szükségünk" - fűzte hozzá.