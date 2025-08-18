ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.07
usd:
338.85
bux:
105519.51
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél az Andrej Duda lengyel államfővel és Ingrida Simonyte litván miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Kijevben 2024. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

Infostart

Kijev megbízható és tartós békére törekszik, és kész "új biztonsági rendszer létrehozására" - hangsúlyozta az ukrán elnök a Donald Trump való találkozója előtt az X-en.

"Legfőbb célunk a megbízható és tartós béke megteremtése Ukrajna és Európa egésze számára. Fontos, hogy a találkozóink adta lendület pontosan erre az eredményre vezessen" - húzta alá az ukrán elnök.

"Tudatában vagyunk annak, hogy nem várhatjuk el Putyintól, hogy önként felhagyjon az agresszióval és újabb hódítási kísérletekkel. Ezért kell a nyomásgyakorlásnak működnie, és ennek közös nyomásgyakorlásnak kell lennie, az Egyesült Államok, Európa, és mindazok részéről a világban, akik tiszteletben tartják az élethez való jogot és a nemzetközi rendet" - emelte ki.

"Meg kell fékezni az öldöklést, és köszönöm partnereinknek, akik ezen, s végtére egy megbízható és méltó békén fáradoznak. Közösen Finnország, az Egyesült Királyság, Olaszország és az Európai Bizottság vezetőivel, valamint a NATO főtitkárával összehangoltuk álláspontjainkat a Trump elnökkel való találkozó előtt" - közölte Zelenszkij.

"Ukrajna kész a valódi fegyvernyugvásra és új biztonsági architektúra létrehozására. Békére van szükségünk" - fűzte hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

ukrajna

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, egy asztalnál az EU és a NATO nagyágyúi - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött a Trump-Zelenszkij csúcs, egy asztalnál az EU és a NATO nagyágyúi - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU tárgyalásról

Elkezdődött Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vesz. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is biztosan szó lesz a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - Oroszország ezt azonnal elutasította. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Augusztus 20. - Nehogy autóba ülj, a fél város le lesz zárva!

Augusztus 20. - Nehogy autóba ülj, a fél város le lesz zárva!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will ensure any Ukraine-Russia peace deal 'works' as he meets Zelensky in White House

Trump says US will ensure any Ukraine-Russia peace deal 'works' as he meets Zelensky in White House

The US president says Russia's Putin is "expecting a call" immediately after his talks with Zelensky and European leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 20:39
A Fehér Házban Ukrajna sorsáról tárgyal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij - cikkünk frissül
2025. augusztus 18. 20:16
Cseh külügyminiszter: az európai határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni
×
×
×
×