Döbbenetes halál az olasz utakon

Halálos baleset történt hétfőn a dél-olaszországi Salentóban; villámcsapás következtében életét vesztette egy 42 éves római férfi, aki egy zivatar közepette motorozott a térség egyik főútján.

A turista az SS275-ös főút Surano és Nociglia közötti szakaszán haladt motorjával, amikor a térséget heves zivatar érte el. Egy villámcsapás letaszította a motorost a járművéről, és halálos áramütést okozott.

A rendőrség és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.