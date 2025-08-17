ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Sulyok Tamás köztársasági elnök a válaszúti (Rascruci) Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató hagyatékát bemutató néprajzi gyűjtemény kiállításán háromnapos erdélyi magánlátogatásának első napján, 2025. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Az erdélyi Versailles-t nézte meg elsőként Sulyok Tamás

Infostart / MTI

Bonchidára, Válaszútra és Kolozsvárra látogatott Sulyok Tamás államfő vasárnap, háromnapos erdélyi magánlátogatása első napján.

A köztársasági elnök a Mezőségen, a Kolozsvártól 30 kilométerre található, erdélyi Versailles-ként emlegetett bonchidai Bánffy-kastélyban kezdte látogatását. A Bánffy családnak visszaszolgáltatott kastélyt 2001 óta a Transylvania Trust Alapítvány gondozza.

Az államfőt és kíséretét Hegedüs Csilla alapítványi elnök és munkatársai - Csók Zsolt műszaki igazgató, Marczika-Gyöngyösi Edit ügyvezető igazgató és Bikfalvi Márton telephelyvezető - vezették körbe, és a kastély felújítására és újjáélesztésére tett eddigi erőfeszítéseket, további terveket ismertették vele.

A 16. századtól fokozatosan épülő Bánffy-kastély a 19. században nyerte el végleges formáját. A második világháború alatt a visszavonuló német csapatok kifosztották és felgyújtották. Az alapítvány a magyar kormány támogatásával végzi a helyreállítását. Több épületrészt felújítottak, jelenleg a rendezvényteremnek szánt egykori istálló és a díszudvar helyreállítása zajlik a magyar Építési és Közlekedési Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

A köztársasági elnök és kísérete elsőként ezeket tekintette meg, majd az egykori legromosabb épületben kialakított asztalosműhelybe vezették be, ahol az ablak- és ajtókeretek, bútorzat felújítása zajlik. Az alapítvány szakképzést tart egyetemi hallgatóknak a hagyományos építőmesterségek elsajátítására, az épített örökség helyreállítására, ők ez idő alatt munkájukkal segítik a helyreállítást.

Sulyok Tamás úgy értékelt: Közép- és Kelet-Európának nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek a szakmák megmaradjanak, mivel évszázados tapasztalatról van szó, amit nem szabad elengedni.

A köztársasági elnök a kastély kápolnájában a díszudvar megmaradt szobrait, míg a főépületben a Szamos-menti kastélyok és várak című kiállítást tekintette meg, mely a térség megmentett és már menthetetlen nemesi hajlékait mutatja be. A kastély utolsó lakójának, Bánffy Miklós írónak, volt magyar külügyminiszternek szentelt kiállítást is megnézte. A Bánffy Miklós erőterei című tárlat Bánffy sokoldalú személyiségét - az írót, a politikust, a művészt, a családfőt - láttatja.

Hegedüs Csilla elmondta:

az eddigi helyreállítási munkálatok 4,5-5 millió euróba kerültek,

és további 8 millió euróra lenne szükség a befejezésükhöz. Szeptemberben a főépület és a Miklós-épület beltereinek a felújításával folytatódik a projekt.

Aláhúzta: a kastélyt nem eredeti állapotába állítják helyre, hanem megőrzik a különböző időszakok lenyomatait, például a főépület kommunizmus idején öntött betonfödemét. Az épületben interaktív épülettörténeti kiállítást terveznek, ahol 500 év történetét szeretnék bemutatni, benne a kommunista rombolás időszakát is.

Az államfő úgy értékelt, Bonchidán egy hosszú távú projekt zajlik, "ahol nem csak felújítani akarnak valamit, hanem azt akarják megteremteni, hogy működjön is".

Sulyok Tamás Bonchidáról a szomszédos Válaszútra látogatott, ahol a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt, Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató hagyatékát tekintette meg Balázs-Bécsi Gyöngyi, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke és Balla Ferenc igazgató kíséretében.

A mezőségi településen született néprajzkutató 1992-ben hozta létre az államosítás után visszaszerzett családi birtokán a róla elnevezett alapítványt az általa összegyűjtött szellemi és tárgyi javak megőrzésére. A múzeumot és népművészeti központot 2017-ben bővítették magyar állami támogatással. Itt látható a mezőségi, kalotaszegi, erdélyi szász és román népviseletek, használati tárgyak közel hétezer darabos gyűjteménye, melyet az elnöki delegáció is megtekintett.

Balázs-Bécsi Gyöngyi a közmédiának elmondta: örülnek a látogatásnak, hiszen a központ a mezőségi szórványban olyan oázis, mely nem csak őrzi a Kallós-örökséget, hanem élővé is teszi, továbbadja az itt tanuló gyerekeknek. "Ez a magyar kultúrának egy emblematikus helye, örülünk, hogy eljön elnök úr, hiszen, amit az ember a saját szemével lát, tapasztal, az a hiteles forrás" - mondta.

Az elnöki delegáció délután Kolozsvárra utazott, ahol László Attila római katolikus főesperes-plébános fogadta és vezette körbe a felújított főtéri Szent Mihály-templomban. Itt az államfő rövid imát is mondott.

A templom pár éve újult meg az Európai Unió, a magyar és a román állam támogatásával, és a szakszerű restaurálási munkálatok révén Európai Örökségi Díjban részesült. A főesperes a régészeti ásatás és restaurálás során feltárt újdonságokat is bemutatta a látogatóknak.

László Attila a közmédiának elmondta: "Erdély szíve dobog Kolozsváron", és a templom felújítása is együttes erőből történt a magyar kormány támogatásával. Hétszáz éves történelme - itt avattak több erdélyi fejedelmet, tartottak közel 50 országgyűlést, keresztelték meg Mátyás királyt, és szentelték püspökké Márton Áront - a nemzet egységét jeleníti meg, ahogy az államfő jelenléte is - mondta.

Sulyok Tamás programja hétfőn Kolozsváron folytatódik, ahol részt vesz és beszédet mond a 16. Kolozsvári Magyar Napok nyitógáláján.

