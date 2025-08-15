Zombinyúl, az életre kelt rémálom: borzalmasan néznek ki a fertőzött állatok

Mintha életre kelt volna egy horrorfilm-sorozat: bizarr és ijesztő vírusfertőzés terjed az Egyesült Államokban a vadnyulak között. A nyulak bőréből hatalmas, fekete, csápszerű kinövések állnak ki, mintha valamilyen természetfeletti betegség kínozná őket – írja az agroinform.hu.

A szörnyű esetek hátterében a gyapjasfarkú papillomavírus áll – ez az a kórokozó, amelyből „zombinyulak”, vagy az amerikai bulvársajtó által használt néven „Frankenstein” nyulak lepték el az országot. A fertőzés első esetét Colorado államban, Fort Collins térségében észlelték – az érintett nyulakról készült felvételek nem gyenge idegzetűeknek valók.

??BREAKING: Colorado officials just sent a warning of: "DO NOT TOUCH" to their residents after rabbits were spotted invading parts of the US with weird tentacles sprouting from their heads due to virus. pic.twitter.com/t9F2uSXPFH — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 12, 2025

A CRPV vírus okozta torz kinézetű nyulak egyre több területen bukkannak fel – és rovarok is terjeszthetik a betegséget. A vírus alapvetően jóindulatú, de rendkívül látványos daganatok kialakulását okozza a nyulak testén, különösen a fejen.

„A legfontosabb, hogy senki ne érintse meg ezeket a nyulakat” – hangsúlyozta a coloradói Nemzeti Park szóvivője. A kinövések ritkán veszélyeztetik a nyulak életét – kivéve ha eltömítik a száj, orr vagy szem környékét, ami akadályozhatja az evést, látást vagy hallást –, de a vadon élő, fertőzött nyulak számára nincs ismert gyógymód – írja az Index összefoglalója. Bár egyes esetekben a daganatok rosszindulatúvá válhatnak, az állatorvosi és vadbiológiai források hangsúlyozzák, hogy a vírus kizárólag nyulakat érint, és nem jelent közegészségügyi kockázatot emberek vagy más állatok számára.

