2025. augusztus 15. péntek Mária
Egy mezei nyúl (Lepus europaeus) a Bács-Kiskun megyei Tiszaalpár határában 2017. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Zombinyúl, az életre kelt rémálom: borzalmasan néznek ki a fertőzött állatok

Infostart

Nem szabad megérinteni a döbbenetesen kinéző vadnyulakat – egy vírusfertőzés áll a rengeteg eset mögött.

Mintha életre kelt volna egy horrorfilm-sorozat: bizarr és ijesztő vírusfertőzés terjed az Egyesült Államokban a vadnyulak között. A nyulak bőréből hatalmas, fekete, csápszerű kinövések állnak ki, mintha valamilyen természetfeletti betegség kínozná őket – írja az agroinform.hu.

A szörnyű esetek hátterében a gyapjasfarkú papillomavírus áll – ez az a kórokozó, amelyből „zombinyulak”, vagy az amerikai bulvársajtó által használt néven „Frankenstein” nyulak lepték el az országot. A fertőzés első esetét Colorado államban, Fort Collins térségében észlelték – az érintett nyulakról készült felvételek nem gyenge idegzetűeknek valók.

A CRPV vírus okozta torz kinézetű nyulak egyre több területen bukkannak fel – és rovarok is terjeszthetik a betegséget. A vírus alapvetően jóindulatú, de rendkívül látványos daganatok kialakulását okozza a nyulak testén, különösen a fejen.

„A legfontosabb, hogy senki ne érintse meg ezeket a nyulakat” – hangsúlyozta a coloradói Nemzeti Park szóvivője. A kinövések ritkán veszélyeztetik a nyulak életét – kivéve ha eltömítik a száj, orr vagy szem környékét, ami akadályozhatja az evést, látást vagy hallást –, de a vadon élő, fertőzött nyulak számára nincs ismert gyógymód – írja az Index összefoglalója. Bár egyes esetekben a daganatok rosszindulatúvá válhatnak, az állatorvosi és vadbiológiai források hangsúlyozzák, hogy a vírus kizárólag nyulakat érint, és nem jelent közegészségügyi kockázatot emberek vagy más állatok számára.

(A nyitókép illusztráció)

