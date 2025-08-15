Tragédia történt a Svájci-Alpokban

A túrázók tragédiájáról szóló beszámolót az Index fedezte fel az Ansa olasz újságban. A lap úgy értesült, hogy a páros, egy férfi és egy nő, a Castore-csúcs közelében halt meg. Az eltűnésüket csütörtök reggel jelentették, a holttestüket délután találták meg a hegyimentők.

A La Repubblica azt írta: a túrázók a Castore-csúcsot szerették volna megmászni, ezután Champuloc irányában ereszkedtek volna le, de valószínűleg a rossz idő miatt eltévedtek. A lap szerint a hatóságokat a rokonok értesítették, mert szerda este óta nem tudtak kapcsolatba lépni a túrázókkal.

A keresésben segítette a mentőket, hogy az egyik túrázó GPS-es órát viselt, ez leszűkítette a keresési területet. A holttesteket Champulocba szállították, a baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

Címképünkön a Castore-csúcs