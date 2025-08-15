ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.91
usd:
338
bux:
104963.14
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Castore-csúcs a Svájci-Alpokban
Nyitókép: Wikimedia

Tragédia történt a Svájci-Alpokban

Infostart

Két túrázó a Castore-csúcsot akarta megmászni, de szerencsétlenül jártak.

A túrázók tragédiájáról szóló beszámolót az Index fedezte fel az Ansa olasz újságban. A lap úgy értesült, hogy a páros, egy férfi és egy nő, a Castore-csúcs közelében halt meg. Az eltűnésüket csütörtök reggel jelentették, a holttestüket délután találták meg a hegyimentők.

A La Repubblica azt írta: a túrázók a Castore-csúcsot szerették volna megmászni, ezután Champuloc irányában ereszkedtek volna le, de valószínűleg a rossz idő miatt eltévedtek. A lap szerint a hatóságokat a rokonok értesítették, mert szerda este óta nem tudtak kapcsolatba lépni a túrázókkal.

A keresésben segítette a mentőket, hogy az egyik túrázó GPS-es órát viselt, ez leszűkítette a keresési területet. A holttesteket Champulocba szállították, a baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

Címképünkön a Castore-csúcs

Kezdőlap    Külföld    Tragédia történt a Svájci-Alpokban

hegymászás

túrázás

svájci-alpok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Évente plusz 10-15 nap: többször lesz 35 fok fölötti kánikula

Évente plusz 10-15 nap: többször lesz 35 fok fölötti kánikula

Szombaton 40 fok várható Magyarországon – és egyre többször lesz ilyen nap a kutatók szerint. A következő évtizedekben tovább folytatódik a felmelegedési trend Európában, és még az északi országokban is sokszor lesz 35 fok fölötti kánikula – mondta Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusát
Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

„Vlagyimir Putyin nem fog szórakozni velem” – közölte Donald Trump a pénteki, alaszkai csúcs előtt. Az amerikai elnök Alaszka állam fővárosában, egy katonai bázison fogadja orosz kollégáját, hogy az ukrajnai háború végéről és a kétoldalú viszonyról tárgyaljanak.
 

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs menekvés a sírig tartó munkától? Rengeteg nyugdíjas dolgozik kényszerből

Nincs menekvés a sírig tartó munkától? Rengeteg nyugdíjas dolgozik kényszerből

Európában egyre nagyobb kihívást jelent a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága, miközben a tagállamok különböző megoldásokkal kísérleteznek a nyugdíj melletti munkavégzés ösztönzésére – mutatja be az euobserver elemzése. A helyzet egyelőre nem rózsás: az Eurostat adatai szerint számos országban a dolgozó nyugdíjasok fele anyagi kényszerből vállal munkát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva razzia a Szigeten: rendszámot téptek le, sofőröket vittek el a rendőrök!

Durva razzia a Szigeten: rendszámot téptek le, sofőröket vittek el a rendőrök!

Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

The two leaders will meet for the first time in six years - but Ukraine's President Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 12:13
Egy magyar kamionos lázba hozta fél Hollandiát, de ráfizetett
2025. augusztus 15. 11:47
Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt
×
×
×
×