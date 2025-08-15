"Csodálatos beszélgetést folytattam Fehéroroszország nagyra becsült elnökével, Aljakszandr Lukasenkával" – írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán. Azt is elárulta: azért hívta fel a fehérorosz vezetőt, hogy megköszönje neki 16 (valójában csak 14) politikai fogoly szabadon engedését. A minszki hatóságok az amerikai elnök különmegbízottjának, Keith Kellog tábornoknak június 21-i látogatását követően helyezték szabadlábra a bebörtönzött ellenzékieket. A szabadon bocsátott politikai foglyok között volt Szergej Tyihanovszkij is, akit öt évvel ezelőtt zártak börtönbe. (Kellog egyébként a hírek szerint most nem lesz ott a találkozón.)

Donald Trump most arról számolt be, hogy Aljakszandr Lukasenkával további 1300, politikai okokból elítélt fogoly szabadon engedéséről is tárgyaltak. "Nagyon jól sikerült a beszélgetésünk. Számos témát megvitattunk, többek között Putyin elnök alaszkai látogatását is. Alig várom, hogy a jövőben személyesen is találkozhassak Lukasenka elnökkel" – írta.