ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.18
usd:
337.79
bux:
104739.96
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
The silhouette of soldiers from the Givati Brigade as they prepare for an amphibious exercise.
Nyitókép: David H. Wells/Getty Images

Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Infostart

Az Ukrajnát támogató nyugati szövetségesek szerint a békéhez vezető utat nem lehet Ukrajna részvétele nélkül kijelölni - egyebek között ez is szerepel a tettrekészek koalícióját alkotó országok közös nyilatkozatában, amelyet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin amerikai és orosz elnökök közti pénteki alaszkai tárgyalás előtt adtak ki.

A londoni miniszterelnöki hivatal által szerda este ismertetett közös közlemény szerint a nap folyamán virtuális csúcstalálkozót tartott a cselekvésre kész országok koalíciója - Coalition of the Willing -, és az online találkozón részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint J. D. Vance amerikai alelnök is.

A megbeszélésen - amelyen Keir Starmer brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár elnökölt - a Downing Street tájékoztatása szerint a résztvevők üdvözölték Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő alaszkai csúcstalálkozóját és az ukrajnai vérontás megállítására Trump által kifejtett erőfeszítéseket.

Leszögezték ugyanakkor, hogy a békéhez vezető utat nem lehet Ukrajna nélkül kijelölni. Hangsúlyozták: továbbra is olyan megközelítésre van szükség, amely az aktív diplomáciát, az Ukrajnának nyújtott támogatást és az Oroszországra gyakorolt nyomást elegyíti, és olyan diplomáciai megoldást kell elérni, amely biztosítja Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek érvényesülését.

A koalíció tagországainak közös közleménye szerint az érdemi tárgyalások kizárólagos feltétele a tűzszünet és az ellenségeskedések tartós beszüntetése.

A Londonban ismertetett nyilatkozat leszögezi:

ha Oroszország az alaszkai csúcstalálkozón nem hajlandó tűzszüneti megállapodásra, akkor erősíteni kell "az orosz hadigazdaságra nyomást gyakorló" szankciókat és szélesebb körű gazdasági intézkedéseket.

A kommüniké kiemeli, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.

Az országcsoport közös közleménye szerint Ukrajnának robusztus és hiteles biztonsági garanciákat kell nyújtani annak érdekében, hogy hatékonyan megvédhesse szuverenitását és területi egységét.

A Coalition of the Willing (tettrekészek koalíciója) országai

készek az aktív szerepvállalásra, beleértve az ilyen jellegű biztosítékokat nyújtó erők telepítését az ellenségeskedések beszüntetése után.

A nyilatkozat szerint nem lehet korlátozni az ukrán fegyveres erők tevékenységét, illetve együttműködését más országokkal, és Oroszország nem kaphat vétójogot Ukrajna európai uniós és NATO-csatlakozásának megakadályozására sem.

Kezdőlap    Külföld    Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

ukrajna

donald trump

nyilatkozat

háború

keir starmer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

A Bajnokok Ligáját védő Paris Saint-Germain és az Európa-liga legutóbbi győztese, a Tottenham Hotspur játszik Udinében a 2025–2026-os labdarúgó-idény első jelentős nemzetközi trófeájáért, az UEFA Szuperkupáért.
Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Az Ukrajnát támogató nyugati szövetségesek szerint a békéhez vezető utat nem lehet Ukrajna részvétele nélkül kijelölni - egyebek között ez is szerepel a tettrekészek koalícióját alkotó országok közös nyilatkozatában, amelyet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin amerikai és orosz elnökök közti pénteki alaszkai tárgyalás előtt adtak ki.
 

Donald Trump: gyorsan jöhet egy második találkozó is

Keir Starmer az ukrajnai tűzszünetről: még sosem voltunk ilyen közel

Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kezdenek elszállni az amerikai tőzsdék

Kezdenek elszállni az amerikai tőzsdék

A kedden megjelent amerikai inflációs adat után a befektetők azt árazzák, hogy az amerikai jegybank akár nagyobb kamatvágást is végre hajthat, részben ennek örülnek a piacok, de a Trump-Putyin találkozó miatt a fegyverszünetben is egyre többen bíznak. Több meghatározó részvényindex is új történelmi csúcsra emelkedett szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült: így okoz magas inflációt a befagyasztott gázár - nem fogod elhinni, miért

Kiderült: így okoz magas inflációt a befagyasztott gázár - nem fogod elhinni, miért

A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

Trump, who described the call as "a ten", was urged to keep Ukraine's interests at the forefront when he meets Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 21:38
Fura ok miatt van leállás a legnagyobb európai atomerőműben
2025. augusztus 13. 20:48
Donald Trump: gyorsan jöhet egy második találkozó is
×
×
×
×