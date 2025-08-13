Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

A londoni miniszterelnöki hivatal által szerda este ismertetett közös közlemény szerint a nap folyamán virtuális csúcstalálkozót tartott a cselekvésre kész országok koalíciója - Coalition of the Willing -, és az online találkozón részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint J. D. Vance amerikai alelnök is.

A megbeszélésen - amelyen Keir Starmer brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár elnökölt - a Downing Street tájékoztatása szerint a résztvevők üdvözölték Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő alaszkai csúcstalálkozóját és az ukrajnai vérontás megállítására Trump által kifejtett erőfeszítéseket.

Leszögezték ugyanakkor, hogy a békéhez vezető utat nem lehet Ukrajna nélkül kijelölni. Hangsúlyozták: továbbra is olyan megközelítésre van szükség, amely az aktív diplomáciát, az Ukrajnának nyújtott támogatást és az Oroszországra gyakorolt nyomást elegyíti, és olyan diplomáciai megoldást kell elérni, amely biztosítja Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek érvényesülését.

A koalíció tagországainak közös közleménye szerint az érdemi tárgyalások kizárólagos feltétele a tűzszünet és az ellenségeskedések tartós beszüntetése.

A Londonban ismertetett nyilatkozat leszögezi:

ha Oroszország az alaszkai csúcstalálkozón nem hajlandó tűzszüneti megállapodásra, akkor erősíteni kell "az orosz hadigazdaságra nyomást gyakorló" szankciókat és szélesebb körű gazdasági intézkedéseket.

A kommüniké kiemeli, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.

Az országcsoport közös közleménye szerint Ukrajnának robusztus és hiteles biztonsági garanciákat kell nyújtani annak érdekében, hogy hatékonyan megvédhesse szuverenitását és területi egységét.

A Coalition of the Willing (tettrekészek koalíciója) országai

készek az aktív szerepvállalásra, beleértve az ilyen jellegű biztosítékokat nyújtó erők telepítését az ellenségeskedések beszüntetése után.

A nyilatkozat szerint nem lehet korlátozni az ukrán fegyveres erők tevékenységét, illetve együttműködését más országokkal, és Oroszország nem kaphat vétójogot Ukrajna európai uniós és NATO-csatlakozásának megakadályozására sem.