Kína leautózta az oroszokat

Idén júliusban a kínai autómárkák 65 ezer személygépkocsit értékesítettek az orosz autópiacon, ami az összes eladott személyautó 55 százaléka volt - közölte a Gazprombank Autoleasing tanulmányára hivatkozva a TASSZSZ.

Havi szinten a legjelentősebben a GAC növelte eladásait, 78 százalékkal, 2800-ra, illetve a Chery 52 százalékkal, 13 ezer 500-ra.

Az eladások tekintetében az első öt kínai márka között szerepelt még a Geely (8400 autó, +36 százalék), a Changan (7900 autó, +26 százalék) és a fehérorosz állam és a kínai Geely vegyes vállalkozásában készülő BelGee (6500 autó, +60 százalék).

A tanulmány összeállítói azzal számolnak, hogy az orosz piacon 110-115 ezer autót adnak el augusztusban, ebből mintegy 60-62 ezer lesz kínai márka.