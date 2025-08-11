ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.17
usd:
338.74
bux:
0
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az AvtoRus orosz kereskedőcégnek az Exeed, Chery, Changan és Haval kínai autógyártók termékeit kínáló autószalonjai Moszkvában 2023. május 19-én. Az Ukrajna ellen indított háború miatt Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciók miatt számos járműgyártó, pl. a Mercedes-Benz, a BMW, a Jaguar, a Land Rover, a Volvo, a Toyota, a Mazda távozott az orosz piacról, a helyükre pedig kínai márkákat képviselő járművek érkeznek.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Kína leautózta az oroszokat

Infostart / MTI

Kínai márkák uralták az orosz autópiac több mint 55 százalékát júliusban.

Idén júliusban a kínai autómárkák 65 ezer személygépkocsit értékesítettek az orosz autópiacon, ami az összes eladott személyautó 55 százaléka volt - közölte a Gazprombank Autoleasing tanulmányára hivatkozva a TASSZSZ.

Havi szinten a legjelentősebben a GAC növelte eladásait, 78 százalékkal, 2800-ra, illetve a Chery 52 százalékkal, 13 ezer 500-ra.

Az eladások tekintetében az első öt kínai márka között szerepelt még a Geely (8400 autó, +36 százalék), a Changan (7900 autó, +26 százalék) és a fehérorosz állam és a kínai Geely vegyes vállalkozásában készülő BelGee (6500 autó, +60 százalék).

A tanulmány összeállítói azzal számolnak, hogy az orosz piacon 110-115 ezer autót adnak el augusztusban, ebből mintegy 60-62 ezer lesz kínai márka.

Kezdőlap    Külföld    Kína leautózta az oroszokat

oroszország

kína

autókereskedelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek

A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek

Egyre több oroszpárti forrás beszél arról, hogy orosz csapatok szakították át az „erődítmény-öv” déli védelmét, és jelenleg sorra foglalják el a falukat Ukrajna legfontosabb védelmi vonala mögött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt Miskolc polgármestere: ezért nem nyit még újra a Barlangfürdő

Kitálalt Miskolc polgármestere: ezért nem nyit még újra a Barlangfürdő

A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza

Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza

The broadcaster condemns the "blatant attack on press freedom", while the IDF alleges one of the journalists was part of Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 07:53
Traumatizált gyermekek befogadása miatt kellett "rendet tennie" a német belügyminisztériumnak
2025. augusztus 11. 07:42
Bauer Bence: a németek sok témában úgy látják, hogy ellopják a hazájukat
×
×
×
×