2025. augusztus 7. csütörtök
Ion Iliescu volt román elnök.
Nyitókép: Székelyhon

Eltemették Ion Iliescu volt román államfőt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Katonai tiszteletadással eltemették csütörtökön Ion Iliescu volt román államfőt, Románia első szabadon választott elnökét.

A 95 éves korában elhunyt politikus tiszteletére a kormány gyásznappá nyilvánította augusztus 7-ét, a döntés ellen azonban a kormányban részt vevő Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és több civil szervezet is nyilvánosan tiltakozott, mivel a több száz áldozattal járó erőszakos cselekmények megszervezésével vádolt Ion Iliescut elévülhetetlen emberiesség elleni bűncselekmények miatt állította bíróság elé a legfőbb ügyészség, büntetőjogi felelősségre vonását pedig azért kerülte el, mert pereinek érdemi tárgyalását - procedurális okokra hivatkozva - rendre elhárította a román igazságszolgáltatás.

A kedden elhunyt Iliescut a román elnöki hivatalban ravatalozták fel, ahol az általa alapított Szociáldemokrata Párt (PSD) több korábbi elnöke és miniszterelnöke, Ilie Bolojan liberális párti miniszterelnök, valamint Emil Constantinescu és Traian Basescu volt államfő is lerótta kegyeletét, de sem a négypárti kormányban részt vevő USR, illetve Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetői, sem a hivatalban lévő Nicusor Dan román államfő nem járult a ravatal elé.

Kedden délután, amikor mindenki előtt megnyitották az elnöki hivatal kapuit, mintegy ezren járultak Ion Iliescu ravatala elé. Külföldi magas rangú politikusok nem voltak jelen a gyászszertartáson.

Ion Iliescu koporsóját csütörtökön egy rövid egyházi szertartás és díszőrségi tisztelgés után a Ghencea katonai temetőbe vitték, amelyet már délelőtt lezártak. A volt államfőt a közeli hozzátartozók jelenlétében katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra.

Ion Iliescu 1990 és 1996, illetve 2000 és 2004 között volt Románia elnöke.

