Az államrend erőszakos megdöntésére készültek, megindultak a rendőrök Németországban

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség különleges alakulatai házkutatásokat tartottak Bajorországban, Szászországban és Türingiában a kora reggeli órákban - tették hozzá. Az őrizetbe vettek ellen már korábban elfogatóparancsot adtak ki a hatóságok, és azzal gyanúsítják őket, hogy terrorszervezethez tartoztak és az államrend erőszakos megdöntésére készültek.

A Reichsbürger mozgalom több más tagjához hasonlóan a három gyanúsított is részt vehetett egy lőfegyveres kiképzésen 2022 áprilisában azzal a céllal, hogy támadást hajtsanak végre a német parlament ellen.

A Reichsbürger mozgalom nem ismeri el államként a mai Német Szövetségi Köztársaságot.

Számos tagjuk nem vesz tudomást az ország jelenlegi alkotmányos berendezkedéséről, mint például a parlament, a törvények vagy a bíróságok létezéséről, és azt vallja, hogy az egykori Német Birodalom ma is létezik.

Nézeteikre hivatkozva nem hajlandók adót, társadalombiztosítási hozzájárulást és pénzbírságokat fizetni. Saját magukat "Németország Királyságaként" is emlegetik.

A csoport egyik vezetője XIII. Heinrich Reuss herceg türingiai ingatlanvállalkozó, a Reuss hercegi család tagja, aki ellen terrorizmus és hazaárulás vádjával per folyik.

Nyitókép: München. Fotó: Pixabay