Izrael megint lecsapott Iránra

A CNN amerikai hírtelevízió az iráni állami médiára hivatkozva arról számolt be, hogy Izrael újból légtámadást intézet a perzsa állam ellen. Ezúttal az ország északnyugati részén fekvő Tabriz városából jelentettek robbanást, amit nagy füstfelhő követett.

A Fars hírügynökség is megerősítette ezt, hozzátéve, hogy az izraeliek Kelet-Azerbajdzsán tartományban mintegy 10 helyszínt vettek célba. A Tasnim hírügynökség pedig azt jelentette, hogy a Tabriz repülőterét „súlyos izraeli támadás érte”.

Az iráni állami televízió arról is beszámolt, hogy az éjszakai izraeli akcióban többen megsebesültek. Az áldozatok között van Ali Shamhani, az ország legfőbb vallási vezetőjének, Ali Hámenei ajatollahnak az egyik vezető tanácsadója.

A Reuters-nek iráni források azt mondták, hogy legalább 20 magas rangú katonai vezető is életét vesztette a légtámadásokban. Állítólag a halottak között van Hosszein Szalami vezérőrnagy, az Iráni Forradalmi Gárda vezetője, valamint Hamid Vahedi dandártábornok a légierő parancsnoka. Úgy tudni, hogy elesett Mohammad Bagheri tábornok, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, továbbá Amir Ali Hajizadeh vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda Űrparancsnokságának vezetője, illetve a légvédelmi parancsnokság vezetője, Daoud Shihian is.

Az izraeliek nemcsak katonai és nukleáris létesítményeket támadtak, hanem magas rangú iráni vezetőket, valamint olyan mérnököket, tudósokat, akik kulcsszerepet játszanak az ország atomfegyverkezési programjában.

Közben az is kiderült, hogy az izraeli légtámadásokat Iránba beszivárgott Moszad ügynökök is segítették. Az X-en megjelent videó szerint a különleges egységek tagjai a légvédelem elleni csapásoknál célpontokat jelöltek meg a repülőgépeknek, illetve segítettek a bombák, rakéták rávezetését.

Ugyanakkor Szíriában megtalálták az egyik izraeli F-15I "Ra'am" csapásmérőgép egyik póttartályát. Az üzemanyag tanktól a gép személyzete szabadult meg, miután kifogyott belőle a hajtóanyag.

Ez megszokott dolog a nagy távolságú csapásmérő bevetéseknél, mivel az üres tartályok nagy légellenállása lassítja a gépet és növeli az üzemanyag fogyasztását.

Izrael bejelentette, hogy Irán ismét drónokkal támadta a zsidó államot. Mint közölték a robotok nem jutottak át a zsidó állam légvédelmén.