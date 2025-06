Súlyos légikatasztrófa történt Indiában – videó

(Cikkünk frissül.)

A gép Birmingham felé tartott – közölte írja a Reuters hírügynökség. A tévécsatornák beszámolója szerint a baleset a repülőgép felszállása közben történt.

#BREAKING: Air India Ahmedabad-London flight crashed during takeoff in Ahmedabad, Gujarat. 242 passengers were on board. High casualties expected. Emergency response teams are on site, and rescue work is underway. pic.twitter.com/RgM6QbLK68 — Trending | Viral | News (@rareinfinitive) June 12, 2025

Flight was from Ahmedabad to London and it carried 242 passengers.

Élő képek a helyszínről: