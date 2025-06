Elszabadult a pokol egy fiatal lány megerőszakolása miatt Észak-Írországban

Az észak-írországi Ballymenában rendbontás tört ki, a hatóságok szerint több tűzijátékkal is a rendőrökre támadtak – akik a járművük mögé voltak kénytelenek visszavonulni –, miután tömeg gyűlt össze a városban egy állítólagos szexuális erőszak helyszínének közelében – írja a The Guardian alapján az Index.

„A zavargások a fővárostól, Belfasttól mintegy 30 percnyi autóútra fekvő területen hétfő este korábban történt tüntetést követően törtek ki” – áll a rendőrség közleményében, amely szerint több ingatlanban is károkat jelentettek, ablakokat törtek be például.

?BREAKING: Massive disorder in Ballymena Northern Ireland last night, migrant houses have been set on fire and damaged following the rape of young girls at the weekend.



The fake news want you to believe it was two teenage boys that raped a young girl, no mention of Romanian… pic.twitter.com/Ek9jlXCsyY