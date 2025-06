Exit poll: Rafal Trzaskowski vezethet, nagyon kicsi a különbség a lengyel elnökválasztáson

Vasárnap tartották a lengyel elnökválasztás második fordulóját, melynek az Ipsos által mért exit poll adatai szerint 50,3 százalékkal győzte le Rafal Trzaskowski varsói polgármester Karol Nawrockit, akinél 49,7 százalékot mértek.

Egy másik, az OGB közvéleménykutató által közzétett exit poll szerint Trzaskowski 50,17 százalékot, Nawrocki pedig 49,83 százalékot kapott.

Ám mindkét eredmény az exit poll 2 százalékpontos hibahatárán belül van, így egyelőre nem lehet megmondani, ki a győztes.

