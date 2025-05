Pulitzer-díjat érdemelt a Donald Trump elleni merényelt megörökítése

Az eseményen számos történelmi jelentőségű fotó és videó készült – például az a pillanat, amikor Trump a lövés után gyorsan felállt, miközben a titkosszolgálat emberei a színpadról kísérték le, és ő felemelt ököllel, azt kiáltva távozott: „Harcoljatok, harcoljatok, harcoljatok!”

Doug Mills ikonikus felvételén az a szempillantás látható, amikor a lövedék elhalad Trump feje mellett a levegőben. Ez volt az egyik kép azok közül, amelyekért a Pulitzer-díjat, az újságírás egyik legrangosabb elismerését odaítélték neki – írja a hirado.hu.

??? PHOTOGRAPHER WINS PULITZER FOR CAPTURING BULLET MID-FLIGHT DURING TRUMP ASSASSINATION ATTEMPT



History caught in a split second—Doug Mills of The New York Times has won the Pulitzer for his stunning image of a bullet flying past Trump’s head during the July 2024… https://t.co/eILrgUglNr pic.twitter.com/g0QWVm8AW8