Moszkva szerint az ukránok egyre súlyosabb támadásokat intéznek az orosz energia szektor ellen

Az orosz tárca Telegram-bejegyzése szerint Ukrajna drónokkal és tüzérséggel mért csapást energetikai létesítményekre az ország több régiójában. A támadások a közlés szerint károkat okoztak Oroszország brjanszki, belgorodi, szmolenszki, lipecki és voronyezsi régióiban, valamint az ukrajnai Luhanszk és Herszon megyék orosz megszállás alatti területein.

Az ukrán hadsereg március 18-án azt közölte, hogy felfüggesztette a támadásokat az orosz energetikai létesítmények ellen. A hét végén két orosz régió hatóságai számoltak be ukrán dróntámadásokról helyi ipari létesítmények ellen.

Overnight, Ukrainian attack drones successfully penetrated over 750km into Russian airspace and struck Russia's only domestic fiber optic producer, an immensely key link for Russian drone production. The facility is heavily damaged and burning.

Mordvinföld kormányzója közölte, hogy ukrán drónok támadtak meg egy ipari létesítményt. Orosz médiajelentések szerint egy optikaikábel-gyár volt a célpont a régió központjában, Szaranszkban. A szamarai terület kormányzója pedig arról tájékoztatott, hogy egy gyárra mért Ukrajna dróncsapást Csapajevszk városában. Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) azt közölték, hogy a célpont egy robbanóanyagokat gyártó üzem volt, és a támadás detonációkat és tüzet okozott.

Az ukrán vezérkar a Facebookon közzétett közleményében tagadta, hogy megsértette volna a részleges tűzszünetet, amely az energetikai létesítmények elleni támadások tilalmát írja elő. Ismételten hangsúlyozta, hogy az ukrán erők kizárólag katonai célpontokat támadnak.

Az ellenség ezt kizárólag azért teszi, hogy elterelje a nemzetközi figyelmet azokról a bűntettekről, amelyeket az orosz állam követ el Ukrajna és az ukrán emberek ellen" - írta a vezérkar, a 14 állítólagos támadásról szóló orosz közlést pedig teljes egészében koholmánynak nevezte.

Russian media report drone attacks last night:



◾️Drones attacked the Optic Fiber Systems plant located in Russian Saransk. It is noteworthy that this is the Republic of Mordovia - at least 7,000 km from the Ukrainian border.



Locals counted at least a dozen drones