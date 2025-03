Leállás – el is kezdte kifejteni hatását az ukrajnai fronton az amerikaiak tilalma

Szerdán az Egyesült Államok bejelentette, hogy a segélyezések mellett leállította Ukrajna hírszerzési támogatását is, valamint a szövetségeseinek is megtiltotta, hogy információkat továbbítsanak Kijev számára.

A The Economist újságírója, Oliver Carroll X-posztjában jelezte, hogy ukrán forrásai szerint délutánra már el is apadtak a fontosabb amerikai hírszerzési információk – írja a Portfolio. Például délután kettőkor megszakították a riasztások kulcsfontosságú kommunikációs vonalát, korábban pedig a HIMARS rakéta-sorozatvetőkkel való célzáshoz szükséges adatok továbbítását is beszüntették. Ez utóbbiak olyan eszközök, melyek működése nagyban függ az amerikai hírszerzési és felderítési adatoktól, illetve az amerikai műholdaktól.

Ukrajna immáron nem kap valós idejű információkat a nagy hatótávolságú csapások eredményeiről sem.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians”