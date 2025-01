Horror a síterepen, többeket kórházban, két 18 éves lányt az intenzíven ápolnak

A legsúlyosabban két 18 éves lány sérült meg, ők intenzív osztályon szorulnak ellátásra. Egyikük fiatalkorú testvérét, valamint egy 11 éves lányt és egy 67 éves nőt könnyebb sérülésekkel kezelnek különböző egészségügyi intézményekben.

Jorge Azcón, Aragón tartomány elnöke a helyszínen nyilatkozva elmondta: a baleset következtében összesen tízen kerültek kórházba, akik közül három embert mentőhelikopterrel szállítottak Zaragozába, illetve Huescába. A helyszínen további húsz embert láttak el a mentők.

Az első beszámolók szerint a spanyol Pireneusokban mintegy ötven éve működő, népszerű síparadicsomban az egyik ülőliften egy felvonókereket tartó elem tört el, amelynek következtében a kötél meglazult. Több utas elmondása szerint óriási rántást éreztek, majd az ülések libikókaként nagy erővel hintázni kezdtek.

A liftet körülbelül nyolcvanan használták a baleset idején.

A #ski lift collapsed at the #skiresort of #Astun in the #Spanish region of #Aragon, injuring dozens of people, nine of them very seriously and eight seriously. Around 80 people remain trapped. pic.twitter.com/eWTAFpxDLc