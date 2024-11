Tárnok Balázs: valós veszély a szlovákiai magyar nyelvhasználat ellehetetlenítése

A szlovák kulturális minisztérium szigorítana a nyelvtörvényen: hivatalos indoklás szerint nem a kisebbségek jogainak csorbítása, hanem az angol nyelvi behatások tompítása érdekében. A kiszivárgott változtatások azonban – a Magyar Szövetség szerint – túlszárnyalják az 1995-ös, meciari nyelvtörvényt is.

Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója szerint a szlovák kulturális minisztérium által kidolgozott hivatalos tervezettel kapcsolatos aggályok mindenképp legitimnek tekinthetők. "Olyan súlyú szigorítást eredményezne, amely példátlan, nemcsak a 2009-es nyelvtörvény-módosításnál, de a 90-es évek közepének meciari nyelvtörvényénél is szigorúbb előírásokat vezetne be több szempontból, és elképesztő mértékben korlátozná a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait is" – mondta az InfoRádióban, és hozzátette, a politikai állásfoglalások szerint az amerikanizmusok megfékezése és a szlovák nyelv státuszának erősítése a cél, de

a gyakorlatban a magyar nyelv visszaszorulását okozná.

Az élet minden területén a szlovák nyelv használatát írná elő az új törvénymódosítás, és a kisebbségi nyelv használatát sok területen teljesen kizárni, példaként Tárnok Balázs azt említette, hogy például a postán vagy a vasúton muszáj lenne még a magyar alkalmazottaknak is szlovákul beszélniük, márpedig ez szerinte a mindennapi élettel nem összeegyeztethető. További ilyen előírás a kiszivárgott tervezetben, hogy minden esetben a szlovák felirat kerül az első helyre, a köztereken elhelyezett feliratok esetében nagyobb betűkkel kellene kiírni a szlovák kifejezést. A szakértő szerint ez a probléma nem csak a magyar–szlovék viszonyt érinti, hiszen a jogszabály következtében a mindennapi életben meghonosodott angol kifejezéseknek is szlovák megfelelőt kell majd keresni.

"A politikai kommunikációban, a szlovák–magyar relációban elhangzott, hogy nem fognak csorbulni a magyar nyelvhasználati jogok, de ezzel az a probléma, hogy már a hatályos jogszabály is korlátozza a magyar nyelv használatát, és rendkívül komoly kisebbségi, emberi jogi problémákat vet fel. Ha ez a jogszabály szöveg átmenne, és a gyakorlatban ezt kezdenék alkalmazni, az valóban azt eredményezné, hogy a magyar nyelv kiszorulna a nyilvánosságból" – értékelt a kutatási igazgató.

A magyar Külügyminisztérium az elmúlt napokban többször is jelezte, hogy folyamatos konzultáció van Pozsony és Budapest között ebben a kérdésben, és a szlovák fél is jelezte, hogy ez egyelőre a kulturális minisztérium munkaanyaga, még nem is volt tárcaközi egyeztetésen sem. Tárnok Balázs ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezetet elkészítő kulturális minisztériumot egy SNS-es politikus, Martina Simkovicová vezeti. A Szlovák Nemzeti Párt a Robert Fico vezette Smer és a korábban Peter Pellegrini által alapított Hlas mellett a szlovák kormány legkisebb koalíciós partnere, és rendkívül éles nacionalista hagyományai vannak, hiszen ez volt a magyarellenességéről ismert Jan Slota pártja.

"Ennek a pártnak van egy bizonyos zsarolási potenciálja is a kormányban" – mondta Tárnok Balázs, és azt is jelezte, ezért kell megfelelő kritikával fogadni a megbízott szlovák házelnök, Peter Ziga azon szavait, hogy nem céljuk a magyarok nyelvhasználatának korlátozása. A szakértő szerint valós veszély, hogy ha ez a normaszöveg átmegy a parlamenten, azt a gyakorlatban lehet használni a magyar nyelv visszaszorítására, és akkor ez szerinte meg is fog történni.