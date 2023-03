Szörnyű tűz pusztított az indonéz fővárosban - videó

A tűzben, amely közép-európai idő szerint délután két óra után keletkezett a Pertamina állami energiavállalat raktárában, több környékbeli ház is leégett, és a sűrűn lakott területen pánik tört ki a tévékben mutatott felvételek szerint.

A halálos áldozatok között két, a sérültek között egy gyerek van - közölte Rahmat Kristanto, a helyi tűzoltóegység egyik tisztje.

A főváros északi részében található raktár környékéről ezreket kellett kimenekíteni.

- közölte Heru Budi Hartono, Jakarta ügyvezető kormányzója újságírókkal.

A Pertamina, amely korábban közölte, hogy a tűz keletkezésének okát vizsgálják, a kora esti órákban jelentette be, hogy sikerült megfékezni a lángokat.

NEW: At least 10 people killed, several others injured in oil depot fire in North Jakarta, Indonesia. pic.twitter.com/VDLC9OPueu — Rafi (@RastaRafi03) March 3, 2023