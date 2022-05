Ezt tudják az orosz hiperszonikus rakéták

A Kinzhal rakétákat március közepén vetették be először éles harcban Ukrajnában az oroszok elmondása szerint, ezt később az amerikaiak is megerősítettek. Joe Biden amerikai elnök úgy beszélt a rakétáról mint megállíthatatlan fegyverről, amely használatának konzekvenciái vannak - és amelyet szerinte nem véletlenül vetnek be az oroszok.

Védelmi minisztere szerint ugyanakkor nem hoz hatalmas változást, a brit védelmi minisztérium pedig korábban azt mondta, hogy a Kinzhal rakéta valójában csak az Iszkander rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta levegőből indítható változata, amelyet Oroszország többször is bevetett az Ukrajna elleni háborújában, írja a CNN cikke.

Az igazán veszélyes eszköz nem ez

Tulajdonképpen minden rakéta hiperszonikus, mivel a hangsebesség legalább ötszörösével haladnak, szinte bármilyen robbanófej eléri ezt a sebességet a célpont felé tartva, ez a technológia nem új.

A katonai nagyhatalmak - Oroszország, Kína, az Egyesült Államok és Észak-Korea - hiperszonikus siklójármű (HGV) fejlesztésével foglalkoznak: ez egy rendkívüli manőverekre képes hasznos teher, amely elméletileg képes hiperszonikus sebességgel repülni, miközben az irányt és a magasságot úgy módosítja, hogy a radarok észlelése alatt, rakétavadélemet kikerülve repüljön.

A HGV már az a fegyver, amelyet szinte lehetetlen megállítani,

Oroszországnak pedig állítólag van HGV az arzenáljában, az Avangard rendszer, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018-ban "gyakorlatilag sebezhetetlennek" nevezett a nyugati légvédelemmel szemben.

A Kinzhal előnye a levegőből indíthatóság

A Kinzhal nem ilyesmi. Korlátozott manőverezőképességgel rendelkezik, fő előnye, hogy MiG-31-es vadászrepülőgépekről indítható, ami nagyobb hatótávolságot és több irányból történő támadás képességét biztosítja.

"A MiG-31K kiszámíthatatlan irányokból tud támadni, elkerülheti az elfogási kísérleteket. A repülő hordozó jármű emellett túlélőképesebb is lehet, mint a közúti mozgó Iszkander rendszer" - áll a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának tavalyi jelentésében, mely szerint túlzó azt állítani, hogy sebezhetetlen lenne ez a rendszer.

Az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei föld-levegő rakétarendszereket küldtek már Ukrajnának, hogy segítsék,

egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint ezek a szovjet korszakból származó SA-8, SA-10, SA-12 és SA-14 mobil légvédelmi rendszerek.

Szlovákia küldött modernebb S-300-as rakétavédelmi ütegeket is Ukrajnának,

áprilisban pedig az Egyesült Királyság 100 millió font értékben ígért magas minőségű katonai felszerelést, köztük több Starstreak légvédelmi rakétát.

Hetekkel később Németország közölte, hogy 50 légvédelmi harckocsit szállít Ukrajnának.

Az Egyesült Államok pedig egy 40 milliárd dolláros segélycsomagot készít elő, amely további légvédelmi eszközökkel segíti az országot.

Spórolhatnak vele

Március 18-án a Kinzhal rakétarendszer hiperszonikus aeroballisztikus rakétákkal semmisítette meg az ukrán csapatok rakétákat és lőszereket tartalmazó földalatti raktárát az Ivano-Frankivszkban: ez valószínű tesztelési célzattal történő felhasználás volt,

afféle üzenet a nyugatnak

a háború abban a szakaszában, amikor a szárazföldön nem nagyon jutott siker a támadónak. Valószínűleg azért vetették be a Kinzhalt, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy más területeken kudarcot vallottak.

Március végére az Egyesült Államok úgy értékelte, hogy az oroszok kifogyóban vannak levegőből indítható cirkálórakétákból, egy amerikai védelmi tisztviselő szerint vannak arra utaló jelek, hogy Oroszország megpróbálja megőrizni ezt a készletet a precíziós irányított lőszerek csökkenő készleteinek részeként.

