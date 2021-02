Nyelvhasználatunkat is megfertőzte a vírus

Egy német projekt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy szavak egybegyűjtésével festi elénk, mi mindent változtatott meg életünkben a koronavírus-pandémia – írja a The Guardian. Az az 1200 kifejezés, amely az elmúlt egy évben született és közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a járványhoz, jól mutatja, milyen sok területére férkőzött be életünknek a vírus.

Egy kicsi, három főből álló leibnizi nyelvészcsoport vágott neki a feladatnak: a sajtóban, a közösségi médiában és úgy általában véve az interneten fellelt, újnak tekinthető szavakat és kifejezéseket gyűjtötték. A gyakori használatot is megélő, stabilizálódó változatokat később szótár formájában is közzéteszik majd, így is dokumentálva azt, milyen mély nyomokat hagyott az új koronavírus még a nyelvben is.

Christine Möhrs, a szavakat gyűjtő nyelvészek egyike azt mondja, a szószedet bemutatja, milyen az emberek élete a pandémia idején.

"Ha új dolgok történnek a világban, mi új neveket keresünk nekik.

A név nélkül létező dolgok félelemmel és szorongással töltenek el bennünket. Ha meg tudjuk őket nevezni és képesek vagyunk beszélni róluk, az kommunikációt hoz létre köztünk.

Ez pedig főként krízis idején nagyon fontos" – mondta.

A németek által egybegyűjtött szavak színes képet festenek arról, mi mindenre alkotott az ember friss kifejezést az elmúlt 12 hónap alatt. Íme, egy rövid válogatás a kifejezések közül:

Coronamüde: a vírus miatti korlátozásokba belefáradt, beleunt állapot

Coronafrisur: a vírushelyzet miatt elmaradt fodrászlátogatások hatására kialakult hajviselet

Overzoomed: a munkahelyi témákban tartott túlzó mennyiségű videobeszélgetés következtében kialakuló feszült állapot

Coronaangst: félelem a vírustól

Impfneid: vakcinairigység azok felé, akik már be vannak oltva

Kuschelkontakt: az a személy, akit megölelhetünk ebben az időszakban is

Abstandsbier: sörözés ismerősökkel távolságtartással

Balkonsänger: a tavaszi korlátozások idejének divatját, az erkélyen éneklés szokását megörökítő szó, az így cselekvő személyre utalva

Hamsteritis: hörcsögölés, azaz a tavaly tavaszi készlethalmozás

Todesküsschen: a halál csókja, mely arra utal, hogy veszélyes lehet egy barátot arcon puszilni

Covidiot: a járvány idején érthetetlenül cselekvő ember

Maskentrottel: a maszkot kilógó orral viselő emberre alkalmazott negatív jelző

Einkaufshelfer: a vásárlásokban besegítő személy

CoronaFußgrüß: üdvözlés koronavírus idején a lábak összeérintésével

Möhrs szerint a projekt rámutat arra, mennyire fontosak a szavak.

"A nyelvnek ereje van. Újra és újra megtapasztalatlanjuk, milyen fontos pontosan fogalmazni, a szavakat jól megválasztani.

A szavak nemcsak tartalmat, hanem érzelmeket is hordoznak, ezt pedig minden beszélőnek tudnia kell."

Akit mélyebben is érdekelnek a koronavírus idején keletkezett szavak a német nyelvben – melyek egy részének univerzális jelentése is van –, azok ebben a szószedetben olvashatnak további érdekességekről, itt pedig tanulmányokat találnak a témában német nyelven.

