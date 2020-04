Durva volt a húsvét, lövések dördültek Romániában

Vasárnap este Bukarest ötödik kerületében, a különleges erők (SAS) és a rendőrség egységei szolgálati fegyvereiket is használták, hogy megakadályozzák egy konfliktus elfajulását, amely több ittas személy között alakult ki. Személyi sérülés nem történt. A rendőrség 37 személyt előállított, közülük kilencet garázdaság és csendháborítás gyanújával őrizetbe vettek.

Vasárnap este Ploiesti külvárosában is a rendőrség és a SAS közbelépésére volt szükség egy utcai konfliktus megfékezéséhez, amely szintén alkohol hatása alatt álló emberek között kirobbant ki.

A Brassó melletti Négyfaluban is

Az eset kapcsán hétfőn nyolc ember ellen emberölés kísérlete gyanújával indult büntető eljárás.

Vajdahunyadon 30 napi előzetes letartóztatásba helyeztek négy embert, akik szombaton kövekkel támadtak a rendőrökre a város egyik negyedében. Az incidens több más résztvevőjét megbírságolták. A rendőrség két gépkocsija megrongálódott. Az erőszakos cselekedetekre akkor került sor, amikor a rendőrség a kijárási korlátozás betartását ellenőrizte.

Romániában a lakosság több mint 85 százalékát kitevő ortodox vallásúak vasárnap ünnepelték Jézus feltámadását. A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások miatt az emberek nem mehettek templomba, a húsvéti ünnepek alkalmából otthon vehették át a papoktól és az egyház önkénteseitől az ünnepi pászkát és a Jeruzsálemből érkezett szent lángot.

A rendőrségi beavatkozást igénylő elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket. Nelu Tataru egészségügyi miniszter erre alapozva kifejezte reményét, hogy a járvány április végére várt romániai tetőzésekor sem lesz 10-12 ezernél több koronavírusos beteg Romániában, majd újabb egy-két hét után (május közepén) a betegek száma csökkeni fog.

Határforgalom

A koronavírus-járvány utazási és kijárási korlátozásai közepette idén a megszokottnál jóval kevesebb külföldön élő román állampolgár utazott haza az ortodox húsvét idején: a román határrendészet hétfői közleménye szerint a tavalyihoz képest 90 százalékkal volt alacsonyabb a forgalom az ország határátkelőin.



Szombaton és vasárnap 13 600 utas lépett be az országba, közülük a legtöbben (9600) a magyar-román határon. A határrendészet az ortodox húsvétot megelőző napokon (csütörtökön és pénteken) is a tízezret nem sokkal meghaladó napi forgalomról számolt be a nyugati határszakaszon a belépő oldalon.



Március második felében több mint negyedmillió külföldön élő román állampolgár tért vissza Romániába, miután külföldi egzisztenciája a koronavírus-járvány miatt ellehetetlenült, vagy megkérdőjeleződött.