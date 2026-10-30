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Tényleg extra kedvező a saját bank személyre szóló kölcsönajánlata, vagy van annál jobb is?

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Bizonyára mindenki kapott már a számlavezető bankjától személyikölcsön-ajánlatot. Amikor nincs szükség a hitelre, figyelmen kívül hagyjuk az ilyen értesítéseket. De mit teszünk, ha épp akkor talál meg egy ilyen ajánlat, amikor pont jól jönne a kölcsön? Elfogadjuk mérlegelés nélkül? Ne tegyük! A money.hu szakértőinek útmutatása alapján ellenőrizhetjük, mennyire kedvező a kapott ajánlat más személyi kölcsönökhöz képest, és mennyire vehető biztosra egy-egy ilyen kölcsönajánlat.

Általában nem várja meg a bank, míg az ügyfél maga igényel személyi kölcsönt. A személyre szabott ajánlatokkal arra ösztönzik a címzettet, hogy olyan kiadásokon is elgondolkodjon (pl. autócsere, lakásfelújítás), amelyeket egyébként halogatna. Emellett az ajánlatok nemcsak egy alkalommal, hanem időről időre megjelennek. Így ha egyszer az ügyfélnek hirtelen kölcsönre lesz szüksége, nagy eséllyel ott fogja felvenni, ahonnan a leggyorsabb és legegyszerűbben igényelhető ajánlatot kapta.

Jól jár, aki elfogadja a bankja által küldött ajánlatot?

A bank az ügyfél jövedelme, költési szokásai, számlamúltja, ügyfélminősítése alapján olyan ajánlatot állít össze, amire jó eséllyel egy tényleges hitelbírálat során is jogosult lenne. A kamat is lényegesen kedvezőbb lehet az adott pénzintézet személyi kölcsönének standard kamatánál, így „jutalmazzák” a bankhoz való hűséget. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a piac lehető legjobb kamatával vehető fel.

Érdemes körülnézni más bankok személyi kölcsönei között is. Különösen azért, mivel ma már egy személyi kölcsön felvétele gyors folyamat, akár pár óra, de maximum pár nap alatt elbírálható és folyósítható, függetlenül attól, hogy melyik pénzintézetnél vezetjük a számlánkat. A bankok ajánlatai pár kattintással összehasonlíthatók online, nem kell hozzá több különböző bankfiókot felkeresni vagy banki weboldalakat böngészni. Az online hitelkalkulátorok percek alatt megmutatják, melyek most a legkedvezőbb személyi kölcsönök a piacon.

A banki ajánlatok összehasonlítása során egy online kalkulátorban elsősorban a hitelösszeget, a futamidőt és a jövedelem nagyságát kell megadni. A money.hu szakértői cikke egy példával is segíti a kalkulációt, amihez ilyen szempontokat érdemes figyelembe venni:

  • A kölcsön kamata lényeges tényező, de nem az egyedüli: meg kell nézni a havi törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg nagyságát, valamint a teljes hiteldíj mutatót (THM) is.
  • A banki ajánlatok függenek a jövedelem nagyságától a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) szerint.
  • A futamidő meghosszabbításával a havi törlesztési teher csökkenhet, összességében azonban több kamattal járhat.
  • A banki feltételek különböznek: például bankszámlanyitást várnak el, vagy a jövedelem odautalásával érhető el kedvezőbb kamat.

Ha az összehasonlítás során más bankok ajánlatai bizonyulnak kedvezőbbnek, érdemesebb lehet azok közül választani, amennyiben az igénylési feltételek is teljesíthetők. Ha viszont a számlavezető bank ajánlata magasan a legkedvezőbb a mostani személyikölcsön-mezőnyben, ne féljünk elfogadni. Igénylés előtt vagy kérdés esetén a bank munkatársai szívesen válaszolnak, az ismert kapcsolatfelvételi csatornákon lehet őket keresni.

Biztosra vehetem a saját bankom kölcsönajánlatát?

A bank által felkínált kölcsön személyre szóló ügyfélminősítés alapján készül, figyelembe véve a rendszeres havi jövedelmet és a számlahasználati szokásokat. A money.hu szakértői megmagyaráznak néhány ezzel összefüggő állítást:

  • Előbírált: Az előbírálat megtörténhet a bank által rendelkezésre álló adatok alapján. Ennek ismeretében tudja a pénzintézet előzetesen hitelképesnek minősíteni az ügyfelet.
  • Azonnal felvehető: Javarészt már elő van készítve a kölcsön az ügyfél számára. Bankszámlakivonatra a legtöbb esetben saját banknál nincs is szükség, és a jövedelem igazolása is egyszerűbb. Így az igénylés könnyebb, a kölcsönhöz jutás ideje pedig rövidebb lehet.
  • Jóváhagyott: Amikor jóváhagyott kölcsönajánlattal keresi meg a bank az ügyfelet, azt úgy kell érteni, hogy a náluk nyilvántartott adatai és ügyfélparamétere alapján számukra nem lenne akadálya a kölcsön nyújtásának. Azonban az ügyfél hiteligényének benyújtása után a banknak mindenképpen hitelbírálatot kell végeznie.

Ez nem csak formalitás. Ugyanis egyik bank sem adhat úgy személyi kölcsönt, hogy a tényleges hiteligénylés után ne folytatna le hitelbírálatot. Egy személyre szóló, előbírált személyikölcsön-ajánlat zöld jelzést jelent a bank részéről, hogy érdemes elindítani az igénylést, de nem garantálja, hogy a pénz pontosan az ajánlatban szereplő feltételekkel vehető fel. A tényleges hitelbírálatot befolyásolhatják például a bekért munkáltatói igazoláson szereplő adatok vagy a KHR listában szereplő negatív információk.

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Kezdőlap    Gazdaság    Tényleg extra kedvező a saját bank személyre szóló kölcsönajánlata, vagy van annál jobb is?

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