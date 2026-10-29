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Nyitókép: mohd izzuan/Getty Images

Mennyit kell keresni a lehető legnagyobb Wekerle Plusz igényléséhez? – a szakértő válaszol

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A hitelprogramban legfeljebb 50 millió forintot lehet felvenni, ez azonban a felső határ. Azt, hogy mekkora hitelt kaphat végül valaki, befolyásolja az is, hogy mekkora a jövedelme.

A Wekerle Plusz programban az új lakások vásárlására és építésére 3 százalékos, a használt lakások vásárlására 5 százalékos, a teljes futamidő alatt fix kamatozású hitelt jelentettek be. Mindkét konstrukció legfeljebb 50 millió forintos hitelösszeggel és maximum 25 éves futamidővel lesz elérhető.

Az alkalmazandó kamatot az határozza meg, hogy az igénylő milyen célra veszi fel a kölcsönt, a jövedelme pedig a hitelképességét és a vállalható törlesztőrészletet befolyásolja.

Ha valaki a teljes 50 millió forintot felvenné 25 évre, új lakás vásárlásakor vagy építkezésnél, 3 százalékos kamattal a havi törlesztőrészlet körülbelül 237 ezer forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig mintegy 71,1 millió forint lenne. Használt lakás vásárlásánál, 5 százalékos kamattal a havi törlesztőrészlet közel 292 ezer forintra, a teljes visszafizetendő összeg pedig 87,7 millió forintra emelkedne. A két hitel között így havonta körülbelül 55 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig több mint 16,5 millió forint a különbség – számolta ki a money.hu.

A havi törlesztőrészlet mellett a jövedelem nagysága is meghatározza, mekkora hitelt kaphat valaki.

A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) szabályai szerint a legalább tíz évre rögzített vagy a futamidő végéig fix kamatozású forinthiteleknél 800 ezer forint alatti nettó jövedelem esetén legfeljebb annak 50 százaléka, legalább 800 ezer forintos jövedelemnél pedig 60 százaléka fordítható hiteltörlesztésre.

Más hiteltartozás nélkül, a JTM-szabályból kiindulva az 50 millió forintos, 25 éves futamidejű Wekerle Plusz hitelhez

új lakás vásárlásakor vagy építkezésnél legalább havi nettó 475 ezer forint, használt lakás vásárlásakor pedig körülbelül 585 ezer forint jövedelem szükséges.

Ezek tájékoztató jellegű számítások: a bankok ennél szigorúbb feltételeket is alkalmazhatnak, a meglévő hitelek törlesztőrészlete pedig csökkenti az új kölcsönre rendelkezésre álló jövedelmi keretet. Emiatt azonos jövedelemmel sem feltétlenül kaphat mindenki ugyanakkora lakáshitelt.

A bejelentés szerint a szülő vagy a testvér adóstársként is bevonható, ha az igénylő jövedelme önmagában nem elegendő. Ez segítséget jelenthet azoknak, akik egyedül nem tudnák teljesíteni a hitelfelvétel jövedelmi feltételeit.

„A Wekerle Plusz esetében az ingatlan típusa határozza meg, hogy a 3 vagy az 5 százalékos kamat vonatkozik-e a hitelre, a jövedelem pedig azt, hogy az igénylő mekkora kölcsönt tud vállalni. Kérdés, hogy a pénzintézetek milyen konstrukciókkal jelennek meg, kínálnak-e a meghirdetett kamatoknál kedvezőbb feltételeket, illetve lesznek-e olyan akciók, például egyszeri jóváírások, amelyek tovább csökkenthetik a hitelfelvétel költségét. A konkrét banki ajánlatok ismeretében lehet majd pontosabban felmérni, milyen feltételekkel finanszírozható az adott lakásvásárlás, és mekkora hitelösszeg illeszkedik az igénylő pénzügyi helyzetéhez” – hangsúlyozza Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

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Kezdőlap    Gazdaság    Mennyit kell keresni a lehető legnagyobb Wekerle Plusz igényléséhez? – a szakértő válaszol

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