Magyar Péter: október 28-án indul a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési Hitel – frissülő cikk

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Indul a Wekerle-programok sora. Ezekről Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a wekerle.kormany.hu weboldalon megtalálhatók az egyes programok részletei. Ezek sokféle élethelyzetre nyújtanak megoldást, ami fontos változás, mert a korábbi időszakban a társadalom egy jelentős része – akik önerejükből amúgy sem tudtak volna hitelt felvenni – kimaradt a támogatott lehetőségekből.

2025-es évben országosan 23,5 százalékkal, infláció nélkül 19 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Budapestenb 26, vidéki nagyvárosokban 25 százalékos lakásár-emelkedés volt, közben pedig drasztikusan visszaesett a lakásépítések száma, 12 262 lakást adtak át Magyarországon, 28 200 volt 2020-ban ez a szám.

Megismételte a korábbi bejelentést, miszerint 30 milliárdos uniós fejlesztési forrás megy jövőre bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésére, 550 millió eurós uniós forrás áll rendelkezésre, banki és piaci társfinanszírozással kiegészülve, több év alatt. Azt ígérte, hogy az önkormányzatokkal közösen hoznak létre új városrészeket zöldfelületekkel, megfelelő infrastruktúrával. Marad a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs – emlékeztetett, hozzátéve, hogy visszatér az államilag támogatott lakástakarék-rendszer, illetve hogy 2027 márciusától külön energetikai korszerűsítési program indul, amelyben a társasházak is részt vehetnek, ellentétben az eddigiekkel.

Magyar Péter közölte: október 27-én elindul a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési hitel, amely a jelenlegi Otthon Startot váltja fel, melyben egyebek mellett 41-ről 45-re emelik az igénylési korhatárt. A korábban megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak, de lesz egy 15 napos átmeneti időszak.

Kármán András pénzügyminiszter elmondta: új és használt lakóingatlanok vásárolhatók ezzel a konstrukcióval, illetve új lakások építhetők. A fiatalokat kívánják segíteni az első otthonhoz jutásban, de az életkorhatár kitolásával az idősebb korosztályoknak is segítség lehet, főként hogy nincs megkötés gyermekvállalásra vagy családi állapotra. Nem kell többéves tb-jogviszony sem.

Az így vásárolt ingatlant nem lehet irodaként vagy bérbeadásra, csak lakáscélra hasznosíthatni, és megszűnik az a lehetőség, hogy valaki több ingatlant is megvásároljon ennek segítségével.

A Wekerle Plusz program erősebb fókuszt helyez az új lakások építésére, vásárlására. A cél a piaci kamatok csökkentése és hogy a bankok egymással versenyezzenek a konstrukciókkal a támogatott hiteleken kívül is. Korábban ötből négy hitel valamilyen állami támogatáshoz kötődő konstrukció volt.

Megmarad az 50 millió forintos maximális felvehető összeg, 25 évre, 3-5 százalékos kamattal. Alapvetően kizáró ok, ha valakinek már 50 százalékot meghaladó ingatlan volt a tulajdonában, kivéve például ha 30 millió forintnál kisebb értékű az ingatlan, vagy örökölte azt és ott haszonélvezeti joggal rendelkezik. Be kell jelentkezni, öt évig ott kell lakni. Lakásnál 100 milló, családi háznál 150 millió forint marad a felső értékhatár, fajlagosan 1,5 millió forint/négyzetméterárig felel meg az ingatlan a pályázati követelményeknek.

Ezeket az árakat indexálni fogják,

hogy az ingatlanfejlesztők kalkulálni tudjanak a projektjeik tervezésekor.

Még kedden megjelenik a vonatkozó kormányrendelet, a bankok számára elérhető a konstrukció október 28-tól, de néhány napra még szüksége lesz a bankoknak a konstrukciók kialakítására.

Akik már elkezdtek egy vásárlási folyamatot és a keddi napig megkötötték a támogatási szerződést, azok még 15 napig beadhatják a hitelkérelmet, jogosultak lesznek az Otthon Start igénybe vételével.

A Wekerle Plusz Lakástakarék indulásával kapcsolatban Kármán András kiemelte: ha nincs eladható ingatlan vagy félretett pénz, akkor segít a lakástakarék. Ilyen rendszer évtizedekig volt itthon, államilag támogatott programként, annak megszüntetésekor másfél millió embernek volt lakástakarék-szerződése.

A befizetett összeg és a felhalmozott pénz korábban nem tartott lépést az inflációval, most azonban

havi 100 ezer forintot lesz érdemes félretenni, ekkor jár majd a legnagyobb állami támogatás, az első 5 évben a befizetett összeg 10 százalékát. A 6. évtől pedig maximum 20 ezer forintot ad hozzá a havi befizetéshez az állam.

Körülbelül 16 millió forint megtakarítást lehet kihozni a rendszerből, ha valaki a maximális havi összeget fizeti be – hangzott el.

2027 januárra tervezik a lakástakarék indulását, legalább 5 évig kell takarékoskodni az állami támogatáshoz, utána lehet először felvenni az időarányos támogatást, de a 10 éves futamidő végén érhető el a legtöbb állami támogatás. A pénz lakásvásárlásra, -építésre, illetve energetikai felújításra lesz használható.

Kapitány István következett a Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Program részleteivel. Hangsúlyozta: a hazahozott uniós pénzek jórészt ilyen programokra használják. 1,5 milliárd eurót kapott az ország a villamosenergia-hálózat felújítására. 633 milliárd forint megy 2030-ig a lakások energiafelújításra, a lemaradás nagyon nagy.

A konstrukciók lényege az alábbi ábrán látható.

Pályázhat bárki, lakóhelytől, életkortól függetlenül, illetve a társasházak is. Alacsony lesz az önerős belépési küszöb, az alacsonyabb jövedelműeknek is igyekszenek kedvezni. A sok pályázat magyar kkv-knak ad majd munkát – ígérte.

30 százalékos primer energiamegtakarítást kell elérni, ez a rossz állapotok miatt könnyen elérhető számos ingatlan esetében. 2030-ra 120 ezer felújított ingatlant szeretnének, de ha tudnak, a most kitűzöttnél több forrást is fordítanak ilyen célra, és akkor többen lakhatnak energiatakarékosabb ingatlanokban.

Energiatanúsítvány kell a beruházás előtt, a hitelből fogják a 30-50 százalékos támogatást jóváírni.

Használható a családi házaknál:

hőszigetelés, nyílászáró, világítás, árnyékolás, használati melegvíz-rendszer. Hőszivattyúra, hatékony split-klímára igen, gázszivattyúra nem! Hőszabályozó radiátorszelepekre igen, napelemre a 15 millió forintos keret 20 százalékáig. Tervezésre, műszaki ellenőrre, pályázati tanácsadásra is fordítható a pénz.

A finanszírozás összefoglalása:

Társasházak, panelek: legalább 60 ezer lakás felújítását tűzték ki célul. Panelnél lakásonként 4 millió, téglaépítésű társasháznál 5 millió forint jár, az önerő lakásonként 200 ezer forint. Hőszigetelés, nyílászáró, világítás mehet, a melegvízrendszer felújítására, távfűtésnél a távhőrendszer felújítására, a rácsatlakozásra is. Szóba jöhet a liftek energetikai korszerűsítésére, illetve hőszivattyús klíma bevezetésére, ahogy napelem létesítésre is. Akadálymentesítés is intézhető belőle.

Rövid összegzés, példa társasházi támogatásra:

27-30 ezer panellakás felújítását tervezik.

Ismét Magyar Péter kapott szót, a programok bevezetési idejét ismertette:

Azt ígérte, ha a tapasztalatok, igények alapján változtatás szükséges, azt meg fogják tenni. Lesz tanácsadás az érdeklődőknek, a programok irodáiban, illetve építkezési és felújítási kiállításokon is.

A cél egy fenntartható, ne nagy ugrásokkal dráguló ingatlanpiac jöjjön létre.

Babaváró hitel – ahol nem születtek meg a várva várt gyermekek, azok a családok nem kaptak segítséget. Plusz határidőt kapnak a gyermek megszületésére egyes családok, ahol pedig nem lehetett gyermek, méltányosabb feltételek lesznek. Kármán András ismertette a részleteket:

közel 25 ezer házaspár érintett

ahol önhibájukon kívül nem született gyerek, erről orvosi igazolás van, az mentesíti a családot a negatív következményektől

a meddőségi kezelésekre vagy az örökbefogadásra éveket várnak sokan, emiatt az 5 éven túl automatikusan egy év haladékot kapnak, ha már folyamatban van a meddőségi kezelés vagy az örökbefogadás

ha valaki a helyzetében bekövetkezett változás miatt nem tudott gyermeket vállalni (például elvált), 2 évig jogosult (automatikusan) kamatmentes részletfizetésre, és a bankokat arra kérték, hogy a szerződésben lévő büntetőkamat helyett normál jelzálogkamatot számoljanak a fennmaradt hitelösszegre

ha az egy főre jutó minimáljövedelem nem éri el a minimálbért, akkor elengednek a visszafizetendő kamattámogatásból egymillió forintot és négy évnyi kamatmentes részletfizetésre jogosult a hiteles

A bankok decemberben küldenek levelet az érintetteknek, akiknek 120 napjuk lesz jelentkezni a tartozáselengedésre és a hosszabb részletfizetésre.

Kérdések

Öt évig lakni kell a hitellel vásárolt lakásban, de iroda vagy albérlet nem működhet ott. Ha valaki a saját cégének a székhelyét szeretne bejelenteni oda, azt lehet?

Az a fontos, hogy az illető életvitelszerűen ott éljen és a lakcímkártyán ez a cím szerepeljen – ezt ellenőrizni is fogják.