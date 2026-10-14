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Idős esztergályos egy fúrófejjel dolgozik egy műhelyben.
Nyitókép: RainStar/Getty Images

Perlusz László: a vállalkozások mostanra megtanultak együtt élni a permanens krízishelyzettel

Infostart / InfoRádió

A bizonytalan gazdasági helyzet miatt csökkent a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének harmadik negyedéves barométerének az indexe – erről beszélt az InfoRádióban Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára hangsúlyozva, hogy bár a vállalkozásokban továbbra is megvan a remény egy jobb gazdaság felé, egyelőre a beruházási hajlandóság csökkenő tendenciát mutat.

Bár az üzleti hangulat magasan van és a pénzügyi helyzete a vállalkozásoknak növekedni tudott a tartalékoknak köszönhetően, a csökkenő indexért mindennek ellenére a bizonytalan gazdasági helyzet tehető felelőssé – mondta az InfoRádióban Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.

„A VOSZ kérdőíves megkérdezései alapján az is kirajzolódik, hogy a magyarországi vállalkozások még nem látják, hogyan fog alakulni a támogatáspolitika, milyen új lehetőségek lesznek, vagy a régi lehetőségek visszajönnek-e” – tette hozzá a szervezet főtitkára. Úgy fogalmazott,

a komoly remények és a bizalom megvannak a gazdaságpolitika iránt, ám ezeket a gyakorlat nyelvére még nem sikerült lefordítani.

A főtitkár hozzátette sokan azt látják, hogy a kereslet nehezen fog teljesülni, ami megnehezíti a beruházási hajlandóságot. Elmondása szerint az is látszik hogy ennek hatása van a foglalkoztatáspolitikára, azaz a munkaerőpiacra is, ami továbbra is merev. Mivel alacsony a kereslet, és nem jönnek a megrendelések és az árbevételek, ezért sokakban pesszimista gondolatok fogalmazódnak meg. Ez persze nem feltétlenül jelent elbocsátásokat, azonban bővítéseket sem.

Perlusz László kiemelte, a vállalatok már berendezkedtek a permanens krízisállapotra, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy elkezdtek tartalékolni a költségvetésükből, így bár nem sokáig, de még fenntartható lesz ez a bizonytalan, de reménykedő állapot. Mint mondta, 2019-ben érte az első energiasokk a vállalkozásokat, ám azóta

megtanultak együtt élni a bizonytalansággal, vagyis most már nem félnek tőle és nem elkerülik azt, ám pont ez az az állapot

– ahogy a VOSZ felméréséből is kiderült –, ami alacsonyan tartja a beruházásokat.

A főtitkár hangsúlyozta, ha kitisztul az, hogy a gazdaságpolitika milyen irányt fog venni, akkor a beruházások és a vállalkozói kedv is növekedni fog.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Barkóczi Bence készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Perlusz László: a vállalkozások mostanra megtanultak együtt élni a permanens krízishelyzettel

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