Pénzeső hullik az óbudai nyugdíjasokra

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az Óbudai Megbecsülés Program keretében a III. kerületben lakó, 65 év feletti nyugdíjasok mellett a rokkantsági ellátásban, kivételes rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, valamint rokkantsági járadékban részesülő lakosok is 10 ezer forint értékű vásárlási utalványban részesülnek.

A megváltozott munkaképességűek – élethelyzetükre tekintettel – már 55 éves kortól jogosultak a támogatásra, amennyiben az ellátásuk havi összege nem haladja meg a 427 500 forintot (a szociális vetítési alap tizenötszörösét).

A vásárlási utalványok 2026. november 2. és 13. között vehetők át a kijelölt helyszíneken, és 2027. március 31-ig válthatók be. Ez jellemzően a békásmegyeri piac szokott lenni.

Ezzel párhuzamosan a téli fűtési szezonra ismét elérhetővé vált az óbudai rezsitámogatás is. A támogatás november 1-jétől március 31-ig, legfeljebb öt hónapon át vehető igénybe, havi 12 ezer forintos összegben, ami a teljes időszak alatt 60 ezer forintos segítséget jelent a háztartásoknak.

A rezsitámogatásra az egyedül élők, valamint a fogyatékossággal vagy egészségkárosodással élő személyt nevelő családok jogosultak, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 240 ezer forintot. A többi többtagú háztartás esetében a jövedelmi határ 186 ezer forint/fő. A vagyoni határérték legfeljebb 2 millió forint lehet.