ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
325.87
bux:
141671
2026. október 11. vasárnap Brigitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hentespult egy budapesti szupermarketben 2019. január 14-én. Január 15-től nemzeti zászlóval is kötelező feltüntetni a 200 négyzetméternél nagyobb üzletek húspultjaiban kapható, nem előrecsomagolt, friss sertéshúsok származási helyét.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Pénzeső hullik az óbudai nyugdíjasokra

Infostart

Támogatási programokat indít a rászorulóknak az óbudai önkormányzatIsmét elindítja szociális támogatási akcióit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata: az Óbudai Megbecsülés Program keretében 10 ezer forintos vásárlási utalványt biztosít az idős és megváltozott munkaképességű lakosoknak, míg a fűtési szezonra havi 12 ezer forintos rezsitámogatást nyújt a rászorulóknak.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az Óbudai Megbecsülés Program keretében a III. kerületben lakó, 65 év feletti nyugdíjasok mellett a rokkantsági ellátásban, kivételes rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, valamint rokkantsági járadékban részesülő lakosok is 10 ezer forint értékű vásárlási utalványban részesülnek.

A megváltozott munkaképességűek – élethelyzetükre tekintettel – már 55 éves kortól jogosultak a támogatásra, amennyiben az ellátásuk havi összege nem haladja meg a 427 500 forintot (a szociális vetítési alap tizenötszörösét).

A vásárlási utalványok 2026. november 2. és 13. között vehetők át a kijelölt helyszíneken, és 2027. március 31-ig válthatók be. Ez jellemzően a békásmegyeri piac szokott lenni.

Ezzel párhuzamosan a téli fűtési szezonra ismét elérhetővé vált az óbudai rezsitámogatás is. A támogatás november 1-jétől március 31-ig, legfeljebb öt hónapon át vehető igénybe, havi 12 ezer forintos összegben, ami a teljes időszak alatt 60 ezer forintos segítséget jelent a háztartásoknak.

A rezsitámogatásra az egyedül élők, valamint a fogyatékossággal vagy egészségkárosodással élő személyt nevelő családok jogosultak, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 240 ezer forintot. A többi többtagú háztartás esetében a jövedelmi határ 186 ezer forint/fő. A vagyoni határérték legfeljebb 2 millió forint lehet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Pénzeső hullik az óbudai nyugdíjasokra

óbuda

utalvány

rezsitámogatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A függetlenné vált fideszes harca a tévés ellen, de van egy harmadik esélyes is

A függetlenné vált fideszes harca a tévés ellen, de van egy harmadik esélyes is

A Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak, mert a települést 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz-KDNP) júniusban egészségi okok miatt lemondott. A választáson három független jelölt indul: Zeke Tamás, Dömsödi Gábor és Kerekes Lóránt. Dömsödi Gábor 2014-2018 között már volt Pásztó polgármestere, jelenleg Bokor község polgármestereként dolgozik, Kerekes Lóránt jelenleg önkormányzati képviselő Pásztón, Zeke Tamás pedig az előző testületben volt képviselő. Az időközi választáson több mint hétezer helybéli szavazhat.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába szülnek egyre később a nők? - Ezt okozza karrierjükben a gyerekvállalás kitolása

Hiába szülnek egyre később a nők? - Ezt okozza karrierjükben a gyerekvállalás kitolása

A nők egyre később vállalják első gyermeküket. A KSH adatai szerint a gyermekvállalás életkorának kitolódása különösen a 2010-es évek elejéig volt jelentős, ezt követően lelassult, majd alig változott. 1990 és 2010 között több mint 5,2 évvel nőtt a szülő nők átlagos életkora első gyermekük vállalásakor. Ausztriában, Magyarországhoz hasonlóan az első gyermek születésekor betöltött átlagos életkor az 1970-es években még körülbelül 23 év volt, az elmúlt évtizedekben azonban 29 év körülire emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 11.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 11.)

A Pénzcentrum 2026. október 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Twelve killed and 300 injured in attack on airport in Saudi capital Riyadh

Twelve killed and 300 injured in attack on airport in Saudi capital Riyadh

Saudi and US officials blame the attack on Yemen's Houthis, who have not commented on the latest strike.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 10. 20:45
A vezetőváltás ára – a stabilitásnak is van rejtett hozama
2026. október 10. 17:00
Megszólalt Varga Mihály az euró bevezetéséről
×
×