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Nyitókép: Manuel Augusto Moreno

A Mol nem enged Brüsszelnek a horvát jogvitában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A jogerős választottbírósági ítélet végrehajtásában és az annak alapján járó összeg megfizetésében látja a Horvátországgal fennálló jogvita rendezését a Mol.

A horvát Vecernij List című lap azt írta: az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot a Mol egyik horvátországi jogvitája miatt, mivel Brüsszel álláspontja szerint a magyar olaj- és gázipari cég és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választottbíróság előtt rendezni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a társaság az Egyesült Államok érvényesítse 286 millió dolláros követelését.

A Mol-csoport nem ért egyet az Európai Bizottság döntésével és álláspontjával

– szögezte le a cég közleményében.

Horvátország a Mol-csoporttal állt perben, a nemzetközi választottbírósági eljárás pedig kártérítést ítélt a Mol javára, amely – miután a horvát fél nem hajtotta végre az ítéletet – a kamatokkal és költségekkel együtt emelkedett 286 millió dollárra. Ez a választottbírósági eljárás már jóval az Európai Bizottság által hivatkozott uniós jogvita és az annak alapjául szolgáló jogértelmezés kialakulása előtt megindult – írta cég.

A Mol és Horvátország közötti több választottbírósági eljárás is lezajlott, ezekben a Mol és Horvátország is fellépett kezdeményező félként. Az eljárások minden esetben a Molnak adtak igazat – áll a közleményben.

Az EU végrehajtó szerve október elején döntött úgy, hogy az Európai Unió Bírósághoz fordul az ügyben.

A bizottság emlékeztetett arra, hogy a Mol az Energia Charta Egyezmény 26. cikke alapján választottbírósági eljárást indított egy másik uniós tagállammal szemben. Miután a vállalat számára kedvező választottbírósági döntés született, egy harmadik ország bíróságától kérte az ítélet elismerését és végrehajtását. A bizottság szerint az uniós jog alapján a Mol nem hajthatja végre a választottbírósági ítéletet, mivel az ellentétes az EU jogával.

A Mol és a horvát állam közötti jogvita egy 2009-es gázüzletági megállapodáshoz kapcsolódik. A Mol 2013-ban indított választottbírósági eljárást. A washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 2022-ben a magyar cég javára döntött, amit 2026 márciusában egy washingtoni szövetségi bíróság megerősített.

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Kezdőlap    Gazdaság    A Mol nem enged Brüsszelnek a horvát jogvitában

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