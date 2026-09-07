Csekély összeg, mégis muszáj igényelni, mert számtalan előny jár vele

Több közvetett kedvezményre is jogosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – írja a hovege.hu.

A közvetlen pénzbeli támogatás keretében a jogosultak évente két alkalommal – augusztusban és novemberben – részesülnek juttatásban. 2026-ban az alapösszeg alkalmanként 6000 forint (évente 12 000 forint), míg a hátrányos helyzetű gyermekek után járó emelt összeg alkalmanként 6500 forint.

A kedvezményre való jogosultság az alábbi főbb területeken biztosít további ellátásokat és kedvezményeket.

Gyermekétkeztetés: Az általános iskolákban ingyenes, a középfokú oktatásban pedig 50 százalékos kedvezményes étkezést biztosít. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a tanszünetek idejére is ingyenes ingyen meleg főétkezést garantál a helyi önkormányzat szer szervezésében.

Oktatási és ösztöndíjprogramok: Többletpontot jelent a felsőoktatási felvételi eljárásban, emellett jogosultságot teremt az Útravaló Ösztöndíjprogramra, az Arany János Kollégiumi Programra, valamint a felsőoktatásban a szociális ösztöndíjra és a kollégiumi díjmentességre.

Pénzbeli és életkezdési támogatások: A jogosultak automatikusan felkerülnek a 100 ezer forintos állami iskolakezdési támogatásra jogosultak listájára. A Start-számlával rendelkező gyermekek után évi legfeljebb 24 ezer forintos állami támogatás jár, a 7. és 14. életévüket betöltött gyermekek pedig 44 600 forintos életkezdési támogatásban részesülnek. A családbafogadó gyámok számára külön pénzbeli ellátás is megállapítható.

Helyi önkormányzati kedvezmények: Az egyes települések saját hatáskörben további kedvezményeket köthetnek a jogosultsághoz, mint például a nyári táborozási és osztálykirándulási támogatásokat, vagy akár a helyi kommunális adó alóli mentességet.