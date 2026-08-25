Fogyasztóvédők: megtéveszthetik a vásárlókat a borravalóra terelő terminálok

Egyre több vendéglátóhelyen találkozni a lehetőséggel, hogy bankkártyás fizetés esetén is adható 5, 10, vagy akár 20 százalékos borravaló is, azonban a terminálok felkínálta lehetőségek könnyen befolyásolhatják a vendégeket – írja a Der Spiegel cikke nyomán az Economx.

A német fogyasztóvédelmi szövetség szerint egyáltalán nem mindegy, hogyan jelennek meg a lehetőségek a kijelzőn, szerintük ugyanis első pillantásra láthatónak kellene lennie annak is, hogyan utasíthatja el a vendég a borravalót, vagy hogyan adhat meg saját maga által meghatározott összeget.

Sokszor megesik ugyanis, hogy a vendéglátóhely által előre beállított százalékos összegek nagyobbak vagy feltűnőbbek a kijelzőn, mint a többi lehetőség.

Ez hasonló a weboldalakon és alkalmazásokban alkalmazott manipulatív „dizájntrükkökhöz”, és a szervezet szerint európai szinten kellene ellenük fellépni.

Egy, a fogyasztóvédők megbízásából készült felmérés arra jutott, hogy

a megkérdezettek 76 százaléka úgy véli, a borravaló elutasításának vagy kisebb összeg megadásának ugyanolyan láthatónak és könnyen kiválaszthatónak kellene lennie, mint az előre felkínált összegeknek;

valamint a válaszadók több mint fele azt is mondta, hogy a feltűnően megjelenített százalékos lehetőségek miatt nyomást érezhet a borravalóadásra.

Ugyanakkor a vendéglátó szektor szerint a digitális borravaló lehetősége a készpénzmentes fizetés terjedése miatt egyre fontosabb, mivel egyre többen fizetnek bankkártyával vagy telefonnal.

A terminálokon megjelenő, választható mértékű borravaló azoknak is lehetőséget ad az elismerés kifejezésére, akiknél nincs készpénz.

A vendéglátásban dolgozók szakszervezete egyetért azzal, hogy a digitális borravalónak is van létjogosultsága, mivel a digitális fizetéssel egyre többen maradnának jatt nélkül. Fontosnak tartják viszont, hogy a digitálisan adott borravaló teljes egészében, átláthatóan és nyomon követhetően eljusson a munkavállalókhoz. A vendégnek pedig digitális fizetés esetén is szabadon kell eldöntenie, hogy ad-e borravalót, és ha igen, mennyit.