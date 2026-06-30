Nő az adó, mégis olcsóbb lesz a tankolás Horvátországban

A kabinet hétfői ülésén két rendeletet fogadott el: az egyik a kőolajszármazékok legmagasabb kiskereskedelmi árát, a másik az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adóját módosítja.

Az új árak szerint a benzin literenként három centtel, 1,54 euróra (mintegy 546 forint), a gázolaj öt centtel, ugyancsak 1,54 euróra csökken.

A mezőgazdaságban használt kék dízel literenként tíz centtel lesz olcsóbb, ára 0,96 euró (mintegy 340 forint) lesz. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára nyolc centtel, 1,21 euróra (mintegy 429 forint), a palackos cseppfolyós gázé szintén nyolc centtel, 1,79 euróra (mintegy 634 forint) mérséklődik.

A horvát kormány közölte: az árszabályozás fenntartásával továbbra is védeni kívánja a lakosságot az energiapiaci zavarok hatásaitól. Egyúttal jelezte, hogy a várható árcsökkenés miatt részben visszavezeti a válság előtt alkalmazott terheket és árréseket.

A jövedéki adó a benzin esetében literenként három, a dízel esetében négy centtel emelkedik. Az üzemanyag-forgalmazók árrése a dízelnél literenként három centtel, a kék dízelnél 3,5 centtel, a propán-bután keveréknél kilogrammonként két centtel nő.

A kormány hangsúlyozta, hogy az adó- és árrésemelés ellenére az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi ára alacsonyabb lesz az eddiginél.