Hirdetések áraszthatják el az ingyenes ChatGPT-t is

Az év elején jelentették be a hirdetések tesztelésének elindítását az USA-ban, a program az ingyenes felhasználókat és a ChatGPT Go előfizetőket érinti.

Az OpenAI hirdetési üzletága alig két hónappal az amerikai piacon való megjelenés után már átlépte az évi százmillió dolláros ismétlődő bevételt – írja a CNBC beszámolója alapján a Portfolio.

Az AI-startup januárban jelentette be a hirdetések tesztelésének elindítását az USA-ban, a program az ingyenes felhasználókat és a ChatGPT Go előfizetőket érinti.

Az OpenAI több mint 600 hirdetővel dolgozik együtt, és az adatvédelmi, bizalmi mutatókban nem tapasztaltak romlást.

Az amerikai ingyenes és Go-felhasználók mintegy 85 százaléka tartozik a hirdetési célközönséghez. Napi szinten ugyanakkor kevesebb mint 20 százalékuknak jelennek meg ténylegesen reklámok.

A hirdetések a chatbot válaszainak alján kapnak helyet, és egyértelműen megjelölik azokat, így nem befolyásolják a generált tartalmat. A 18 év alatti felhasználók egyáltalán nem látnak reklámokat, illetve az érzékenyebb témák (politika, egészségügy, mentális egészség) esetében sem jelenítenek meg hirdetéseket.

Egyes hirdetők ugyanakkor elégedetlenek a funkció túl lassú bevezetésével. Az OpenAI szerint a fokozatosság tudatos döntés volt a részükről, mivel a szélesebb körű terjeszkedés előtt finomítani szeretnék a felhasználói élményt. A vállalat egyébként már Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is megkezdte a hirdetési tesztelés előkészítését.

Az oroszok új internethálózatot építenek

Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában

Több ígéretes vállalkozás is bemutatkozott, ám csak két projekt nyerte el a Cápák támogatását.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

2026. március 29. 17:15
Valakik dagobertre keresik magukat a háborús bejelentések után
2026. március 29. 16:42
Autobest Conquest 2026: a Renault 4 az abszolút győztes
