Hirdetések áraszthatják el az ingyenes ChatGPT-t is

Az OpenAI hirdetési üzletága alig két hónappal az amerikai piacon való megjelenés után már átlépte az évi százmillió dolláros ismétlődő bevételt – írja a CNBC beszámolója alapján a Portfolio.

Az AI-startup januárban jelentette be a hirdetések tesztelésének elindítását az USA-ban, a program az ingyenes felhasználókat és a ChatGPT Go előfizetőket érinti.

Az OpenAI több mint 600 hirdetővel dolgozik együtt, és az adatvédelmi, bizalmi mutatókban nem tapasztaltak romlást.

Az amerikai ingyenes és Go-felhasználók mintegy 85 százaléka tartozik a hirdetési célközönséghez. Napi szinten ugyanakkor kevesebb mint 20 százalékuknak jelennek meg ténylegesen reklámok.

A hirdetések a chatbot válaszainak alján kapnak helyet, és egyértelműen megjelölik azokat, így nem befolyásolják a generált tartalmat. A 18 év alatti felhasználók egyáltalán nem látnak reklámokat, illetve az érzékenyebb témák (politika, egészségügy, mentális egészség) esetében sem jelenítenek meg hirdetéseket.

Egyes hirdetők ugyanakkor elégedetlenek a funkció túl lassú bevezetésével. Az OpenAI szerint a fokozatosság tudatos döntés volt a részükről, mivel a szélesebb körű terjeszkedés előtt finomítani szeretnék a felhasználói élményt. A vállalat egyébként már Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is megkezdte a hirdetési tesztelés előkészítését.