Ha van pénze, akkor újabb biztos befektetés érkezik

Április 1-én új Magyar Állampapír Plusz értékesítése kezdődik – közölte az ÁKK. A 2031/M2 sorozatszámú lakossági állampapír lényeges paraméterei nem változnak az eddig megszokottakhoz képest.

futamideje 5 év (2031. május 22-én jár majd le);

évente egy alkalommal, sávosan emelkedő kamatot fizet;

az éves kamat mértéke 6,50 százalék és 7,50 százalék között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik;

az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 6,97 százalék.

Az első kamatperiódus 2027. május 22-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 7,39 százalék. Ezt követően minden év május 22-én fizet kamatot a papír.

A portfolio.hu idézi Hoffmann Mihályt, az ÁKK vezérigazgatóját, aki szerint „le kell vonni az utóbbi évek tanulságait, és új állampapír-stratégiára van szükség, azzal a kettős törekvéssel, hogy hosszabbodjon a lakossági kötvények átlagos hátralévő futamideje, illetve kiegyensúlyozottabb legyen a fix és változó kamatozású papírok aránya, ezáltal mérséklődjön a lakossági portfólió kamatkockázata.”

A MÁP Plusz az utóbbi hónapokban a második legnépszerűbb lakossági állampapírrá vált, idén a teljes bruttó értékesítési mennyiség kb. 25 százalékáért felelt, míg a legnépszerűbb papírnak a Fix Magyar Állampapír tekinthető, utóbbi az idei összesített bruttó értékesítés 57 százalékát.