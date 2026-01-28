ARÉNA - PODCASTOK
Elon Musk, a Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó és a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója látogatást tesz a Tesla Gigafactory nevű gyárának építési területén a Berlin szomszédságában fekvő Grünheidében 2021. augusztus 13-án. A Tesla első európai gyára várhatóan 2021 végén kezdi meg a működését.
Nyitókép: MTI/EPA/DPA-Zentralbild/Patrick Pleul

Gigantikus tőzsdei bevezetéssel ajándékozná meg magát születésnapján Elon Musk

Infostart

Ha minden igaz, Elon Musk a nyár folyamán bevezeti a tőzsdére űripari vállalatát. A cég pénzügyi vezetője már tárgyalt is az ügyletről a legnagyobb amerikai pénzintézetekkel.

Még idén tőzsdére vinné Elon Musk a rakétagyártó és magánűripari cégét, a SpaceX-et – írja a Financial Times értesülése nyomán a Telex. A brit pénzügyi lap azt írja, a multimilliárdos pár nappal az 55. születésnapja előtt, június közepén tervezi a cég tőzsdei bevezetését.

A SpaceX mintegy 1,5 billió dolláros értékeléssel 50 milliárd dollárt kíván bevonni, ha ez összejön, ez lesz minden idők legnagyobb IPO-ja, megelőzve a szaúdi Aramco 2019-es, 29 milliárd dolláros tőzsdei bevezetését. A szaúdi kőolaj- és földgázipari vállalat volt eddig az egyetlen cég, ami IPO után 1 billió dollár fölötti értékelést ért el.

Elon Musk ahhoz viszont ragaszkodik, hogy a SpaceX magáncég maradjon, a vállalat gyors növekedése és a Starlink műholdas internetszolgáltatás sikere miatt változhatott meg az álláspontja.

A pénzügyi szaklap szerint a vállalat pénzügyi vezére már tárgyal befektetőkkel egy lehetséges bevezetésről, és felkérte vezető szerepre a Bank of America, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley bankokat a nagy ügyletben.

Elon Musk vagyonának gyarapodásában nagy szerepet játszik a SpaceX, amelynek 42 százalékos tulajdonosa. A SpaceX decemberi értéknövekedését a vállalat nyilvános vételi ajánlata okozta, ami a korábbi 400 milliárdról 800 milliárd dollárra vitte fel a vállalat piaci értékét.

