Az éj leple alatt lett egy ál-Hervis

Az NGM-hez érkező állampolgári bejelentések alapján az NKFH soron kívüli vizsgálatot rendelt el egy bizonyos, megtévesztő URL címen elérhető webáruházzal kapcsolatban. A honlap egy hazánkban közismert sportszer-kereskedelmi lánc, a Hervis arculati elemeit és márkanevét jogosulatlanul felhasználva, megtévesztő módon kínálta termékeit eladásra. A vizsgált honlap tekintetében a jogsértés rendkívül súlyosnak minősült, hiszen az oldal alkalmas volt a fogyasztók széles körének anyagi károkozással járó megtévesztésére.

A honlap ezen felül nem tartalmazta a jogszabályban előírt kötelező tájékoztatásokat sem, így többek között a szolgáltatói adatok, az általános szerződési feltételek, valamint a fogyasztókat megillető elállási jogra vonatkozó információk is hiányoztak – tették hozzá a közleményben.

A közösségi médiában történő hirdetések, illetve keresőoptimalizált találatok révén a potenciális károsultak száma rövid időn belül jelentősen megemelkedhetett volna,

ezért a fogyasztóvédelmi hatóság ideiglenes intézkedésként elrendelte a honlap hozzáférhetetlenné tételét az ügydöntő határozat meghozataláig. Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében – közölte az NGM.

A fogyasztók online térben történő védelme kiemelt jelentőséggel bír, ezért az NGM irányítása alatt álló NKFH a kormányhivatalokkal együttműködve egész évben vizsgálja a webáruházakat hivatalból és vásárlói bejelentések alapján egyaránt. A fogyasztóvédelmi hatóság az adott eljárás során elrendelheti az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, azaz blokkolhatja az adott honlapot, ha a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme, a fogyasztók széles körét érintő vagyoni hátrány elhárítása, vagy 18. életévét be nem töltött vagy más különösen kiszolgáltatott fogyasztó védelme érdekében szükséges.

A határozott hatósági fellépés mellett ugyanakkor a fogyasztói tudatosságnak is kiemelt szerepe van, különösen az internet adta széleskörű vásárlási lehetőségekre tekintettel. Így indokolt minden esetben a honlap címét alaposan megnézni, hogy ne eshessünk átverés áldozatává. Emellett vásárlást megelőzően a webáruházat üzemeltető vállalkozás adatait, a kapcsolattartási lehetőségeket, az általános szerződési feltételeket és az elállási jogról történő tájékoztatást is indokolt elolvasni, valamint az NKFH honlapján elérhető, jogsértő webáruházak adatbázisát is érdemes átböngészni.

Az NGM, az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan vizsgálják az online kereskedőket, hogy a vásárlók csak biztonságos, a fogyasztói jogokat garantáló webáruházaktól rendelhessenek.